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Sağlık

Doktorları şaşırtan ameliyat

Macaristan'da 48 yaşındaki bir kişinin mesanesinden 1 kilo 125 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

21 Ocak 2009 02:00

Macaristan'da 48 yaşındaki bir kişinin mesanesinden 1 kilo 125 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Başkent Budapeşte'den sonra ülkenin en kalabalık kenti olan Debrecen'de yapılan ameliyatla, dünyada ilk kez bu ağırlıkta bir taşın mesaneden çıkarıldığı belirtildi.

Ameliyatı yapan Debrecen Kenezy Hastanesi ürologlarından Dr. Miklos Szücs, 17 santimetre uzunluğunda ve 1 kilo 125 gram ağırlığındaki taşın bu alanda yeni bir dünya rekoru olduğunu, şimdiye dek mesaneden çıkarılan taşlarının genelde 300-500 gram ağırlığında olduğunu söyledi.

(AA)

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