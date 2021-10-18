Doktorları, Kraliçe Elizabeth'ten içkiyi azaltmasını istedi

Tahttaki 70'inci yılına girecek 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doktorları, Kraliçe'nin sağlığını koruması için her gece içtiği içkiyi kısması gerektiğini söyledi.

Vanity Fair dergisinin kraliyet muhabiri Katie Nicholl, Kraliçe Elizabeth'in doktorlarından içki konusunda bir uyarı geldiğini aktardı. Kraliçe'ye yakın iki kaynaktan aktarılan bilgiye göre, Kraliçe'nin doktorları, önündeki yoğun programa adapte olabilmesi için içkiyi sadece özel durumlarda tüketmesini önerdi.

Nicholl'a açıklama yapan bir aile dostu "Kraliçe'ye her gece içtiği içkiyi kesmesi söylendi. Onun için çok sorun değil, çok fazla içen biri değil" dedi.

Kraliçe'nin içki alışkanlıkları kamuoyunda sık sık gündeme gelmişti. 1982-1993 yılları arasında Kraliçe'nin mutfağında çalışan şef Darren McGrady, Elizabeth'in yalnızca akşam yemekleriyle bir kadeh şarap içtiğini söylemişti.

Nicholl'un aktardığına göre, Kraliçe bundan sonra geceleri yalnızca su ya da alkolsüz içecek tüketecek.