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Dünya

Doktorları, Kraliçe Elizabeth'e iki hafta daha dinlenmesini tavsiye etti

Kraliçe, 20 Ekim'deki Kuzey İrlanda ziyaretini iptal ettikten sonra hastanede muayene edilmişti

30 Ekim 2021 10:11

T24 Dış Haberler

Britanya Kraliçesi Elizabeth'e doktorlarının iki hafta daha dinlenmesini ve bu sırada resmi ziyaret gerçekleştirmemesini önerdiği belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe'nin bu süre içinde internet üzerinden yapılacak görüşmeler gibi hafif görevler gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Açıklamada Kraliçe'nin 14 Kasım'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü törenlerine katılmak istediği ifade edildi.

Kraliçe, 20 Ekim'deki Kuzey İrlanda ziyaretini iptal ettikten sonra hastanede muayene edilmişti. 

Kraliçe salı günü büyükelçilerle video bağlantı ile görüşse de bu hafta sonu Glasgow'da başlayacak BM İklim Değişikliği Zirvesi'ne (Cop26) katılmayacağı ifade edildi. Zirvede Kraliçe'nin önceden kaydedilmiş bir konuşması yayınlanacak.

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