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Yaşam

Doktorları kızdıran ilan!

Eskişehir'de faaliyet gösteren TÜLOMSAŞ web sitesinde, açık ihaleyle kurumda tam gün çalıştırılmak üzere 2 işyeri hekiminin alınacağını duyurması tepkiler neden oldu

20 Ocak 2013 19:21


Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.'nin (TÜLOMSAŞ) alacağı 2 işyeri hekimi için açık ihale yapacağını duyurmasına Eskişehir Tabip Odası tepki gösterdi. Oda Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz, hekimlik değerleriyle alay edildiğini söyledi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren TÜLOMSAŞ web sitesinde, açık ihaleyle kurumda tam gün çalıştırılmak üzere 2 işyeri hekiminin alınacağını duyurdu.

1 Şubat 2013 tarihinde yapılacak olan ihaleye sadece yerli isteklilerin katılacağının belirtildiği duyuruda 'Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir' denildi.

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr.Bülent Nazım Yılmaz, TÜLOMSAŞ'ın 2 işyeri hekimini açık ihale yaparak almak istemesine tepki gösterdi.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü'nden bu ihaleyi geri çekmesini isteyeceklerini belirten Dr. Yılmaz, aksi halde ihalenin durdurulması için yasal yolara başvuracaklarını söyledi.

Dr Yılmaz, ihale yoluyla işyeri hekimi alınmak istenmesinin hekimlik değerleriyle alay edilmesi anlamına geldiğini savundu.

 

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