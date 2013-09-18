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Yaşam

Doktorları endişeli: Angelina Jolie hayatını riske atıyor

Kanser riskini daha da düşürmek için üreme organlarını da aldırması gereken Jolie operasyonu erteliyor, oyuncu Angelina Jolie bir çocuk daha istiyor

18 Eylül 2013 22:03

 

Kanser riskini azaltmak için yumurtalıklarını da aldırması gereken Angelina Jolie bir çocuk sahibi daha olmak için operasyonu erteliyor. Doktorları, Jolie'nin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanma riski yüksek olduğu için 2 memesini aldıran Angelina Jolie'nin bir operasyona daha ihtiyacı var.

Kanser riskini daha da düşürmek için üreme organlarını da aldırması gereken Jolie operasyonu erteliyor, çünkü güzel oyuncu bir çocuk daha istiyor.

Jolie'nin yakın dostu Marie Miles InTouch Dergisi'ne konuştu. "Sanırım önümüzdeki birkaç yıl içinde çocuk istiyor. Yumurtalıklarını aldırmamasının nedeni bu" diyen Miles, "Ama umarım bunun için ameliyatı ertelemez. Bu beni çok korkutuyor. Onun o güzel ailesiyle çok mutlu olmasını istiyorum" dedi.

Jolie'nin doktorlarıysa ünlü oyuncunun bir an önce ameliyat olması gerektiğini, operasyonu erteleyerek hayatını tehlikeye attığını söylüyor.

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