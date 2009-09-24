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Doktorları Anna'ya seks karşılığında ilaç yazdı mı?

İki yıl önce aşırı doz ilaç nedeniyle ölen eski Playboy güzeli Anna Nicole Smith’e doktorların seks karşılığında reçete yazdığı iddiası ortaya at

24 Eylül 2009 03:00

İki yıl önce aşırı doz ilaç nedeniyle ölen eski Playboy güzeli Anna Nicole Smith’e doktorların seks karşılığında reçete yazdığı iddiası ortaya atıldı.

Nisan 2007’de Flori- da’da bir otel odasında ölü bulunan eski Playboy güzeli Anna Nicole Smith ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Los Angeles’taki davada alınan yeminli tanık ifadelerine göre, doktorları Khristine Eroshevich ve Sandeep Kapoor, seks karşılığında Smith’e reçete yazıyordu.

İddia, Smith’in kadın psikiyatrist Eroshevich ile banyoda çekilen çıplak fotoğraflarıyla desteklendi. Yetkililere göre ikili “sınırları aşan özel birliktelik” yaşıyordu. Psikiyatristin avukatı ise lezbiyen ilişki iddialarını yalanlayarak, “Anna Dr. Eroshevich’ın çok sevdiği bir arkadaşıydı” dedi. Dr. Kapoor’un ise “gay olduğu için yıldızla birlikte olmadığı” söyleniyor. Polis, Eroshevich hakkında arama emri çıkardı.

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