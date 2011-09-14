Doktorlardan sonra, yeni sezon artık başlıyor





Çağnur Öztürk - T24





İnternetteki sosyal ortamlarda, facebook ve daha da çok twitterda televizyon dünyasıyla ilgili en çok konuşulan konu Show TV ve Doktorlar dizisi. Herkes şikayetçi.



Malumunuz kanal bir süredir dizi tekrarının dozunu kaçırdı, hatta yeniden ilk bölümünden itibaren başladı. Bu aslında çoğunluğun eleştirdiği bir durum olurken, çoğunluğun izlemesi de garip oluyor, peki kim izliyor orası muamma… Cennet Mahallesi de artık bıkkınlık yarattı izleyicide.



Show TV artık günde en azından bir kez yayınlamalı diziyi, bu marka değerine de zarar veren bir durum. Ancak kanalın yeni yayın dönemine girmesi de diğer kanallardan biraz daha geç olduğu için bu yola gitmiş olsalar gerek. Yani artık Show TV’de de yeni yayın dönemi tam anlamıyla başlayacak.



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*Saba Tümer, yeni sabah programıyla başladı. Gayet başarılı zaten sempatik bir insan, izleyici onu PT2’de görmeye alıştı, sabah kuşağına alışması için zaman gerekli. Programın dekorunu biraz yadırgadım daha çok talk-show dekoru gibi.



*Muhteşem Yüzyıl merakla beklenen yeni bölümü bugün, diziye yeni girecek oyuncular da merak uyandırıcı; Mehmet Günsür, Burak Özçivit… Bu isimler de Kıvanç Tatlıtuğ gibi yakışıklılıklarıyla büyük hayran kitlesine sahip. Haklarını yememeli üçü de başarılı ve iyi oyuncular.



Kuzey- Güney, Muhteşem Yüzyılla yarışır demiştim aynı düşüncedeyim hala, her iki kategoride birinci olmaktan ziyade, Total ve AB’de birincilik için yarışacaklar gibi daha çok.



*Pazartesi günü ise başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Murat Han’ın olduğu Sensiz Olmaz dizisi başladı. Hikaye çok klasik, Aliye ve Binbir Gece dizilerinin kombinasyonu yapılmış.



Boşanmış bir ailenin çocuğu, baba çocuğu almak ister, anne- baba sürekli çatışırlar, arada kalan çocuk ise hastalığa yakalanır…



Arka Sokaklar, Al Yazmalım, Yer Gök Aşk, Yalancı Bahar gibi dizilerle aynı anda yayınlandığından rakipleri de güçlü. Bugünde devam ederse reytingleri vasat gidecektir. Show TV bu dizinin gününü tekrar düşünmeli.



*Adını Feriha Koydum ise geçen seneki istikrarıyla devam edecektir. 1.liği kaptırmaz gibi geliyor. Dizinin tutmasında Çağatay Ulusoy seçimi çok etkili, hem yakışıklı hem de yeni bir yüz.



*İki usta oyuncu Filiz Akın ve Halil Ergün’ün bir araya geldiği Gün Akşam Oldu dizisi ise bir aile hikayesi. Yıllar sonra Filiz Akın’ı ikna eden bu proje merak etmemiz için başlıca sebep.



*Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu Canlı Para ilk başladığında daha dikkat çekiciydi, programda yavaş yavaş bir ivme kaybı söz konusu. Belediye otobüslerinde tam bilet ne kadardır sorusuna mesela izleyici 1.75 olarak cevap veriyor ama cevap 1.65 TL çıkıyor, çünkü 11 Hazirandan önce çekilmiş program. 11 Hazirandan itibaren zam yapılmıştı. Canlı yayından vazgeçilmesi en büyük hata, izleyici her zaman canlı bir yayını daha fazla izleme tercihinde bulunur.



*Yetenek Sizsiniz ise 17 Eylül Cumartesi günü başlıyor. O da reytinglerde iyi olacaktır eskisi gibi. Yeni bir format olan ‘O Ses’ de yetenekli yarışmacıları ve jürisiyle dikkat çekecek.



Acun Ilıcalı bizi çok özel yeteneklerin beklediğini açıklamıştı. Hatta Hollanda’dan gelen format yetkilileri bile şaşkınlıkla izlemiş.



***Show TV’de Doktorlar görmekten bıkan, şikayetçi olan izleyicilerle; bu gelişmeleri paylaştım, karar sizin!



