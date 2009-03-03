Doktorlardan maskeli protesto

Sağlık çalışanları, hekime yönelik şiddete dikkati çekmek ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için Türkiye genelinde hastanelerde yarın "tıbbi maske ile çalışma" etkinliği yapacak.



Türk Tabipler Birliği yetkilileri, sağlık çalışanlarının, bulaşıcı hastalıklar açısından risk altında olduğunu ve bu kişilerin diğer çalışanlara göre enfeksiyon hastalıklarına daha fazla yakalandığını belirtti.



Radyasyon ve kötü havalandırma gibi risklerin, sağlık çalışanlarını tehdit ettiğini ve hekimlerin şiddete maruz kalabildiklerini ifade eden yetkililer, "hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, sağlık çalışma ortamlarının temel tehdidi olduğunu" vurguladı. Yetkililer, çalışma koşullarına ve meslek risklerine dikkati çekmek amacıyla Türkiye çapında hastanelerde yarın "tıbbi maske ile çalışma" etkinliği yapılacağını bildirdi.



Etkinliğin, illerde tabip odaları tarafından organize edileceği belirtildi.



Bu arada, Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin görevden alınması talebinin de yarınki etkinliklerde gündeme getirileceği kaydedildi.

