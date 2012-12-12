Sahte ilaçta şebekesine baskın!

İstanbul'da çökertilen bir ilaç şebekesinin, uyuşturucu özelliği taşıyan ve satışı yasak olan bir ilacın sahtesini ürettikleri tespi edildi. Ele geçirilen ilaçların felç ve ölüm gibi tehlikelere yol açtığı söylendi.

Polis, bazı ülkelerde "kırmızı reçete" ile satılan bu ilaçla birlikte 439101 kodlu Novalgin'lerin peşine düştü.

İsmail Sağıroğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu önceki gün Bayrampaşa Rami'de gerçekleşti.

Paşmakçı Sanayi Sitesi'ndeki merdiven altı ilaç imal eden 2 depoya giren ekipler, 300 bin kutu sahte ilaç buldu. Operasyonda İstanbul ve Manisa'da toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından Manisa'da yakalanan 3 kişi de, serbest bırakıldı.

İstanbul polisinin uyarısıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı ekipleri, 439101 kodla üretilen Novalgin ilaçların peşine düştü. İncelemede sahte ilaç şebekesinin ürettikleri tüm Novalginlere bu kodu verildiği belirlendi.

Yapılan aramalarda satışı Türkiye'de yasak olan bir ilaç da bulundu. İçeriğinde yüksek miktarda uyuşturucu bulunduran ilacın, satışı serbest olan ülkelerde ise "kırmızı reçete" ile verildiği belirtildi.

Sağlık yetkilileri, bu tür ilaçları felce ve ölüme davetiye çıkarabileceği uyarısı yaptı.