Doktorlardan Erciyes'e zirve tırmanışı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 5 dağcı, Erciyes Dağı\'na sezonun ilk karı yağmadan önce, hafta sonunda 3 bin 916 metrelik zirveye tırmanış gerçekleştirdi.

Arlberg Spor Kulübü\'nden kadın dağcı Nuray Karakaya ve Sadık Doğru rehberliğinde gerçekleşen tırmanışa Erciyes Üniversitesi yeni mezun doktorları Niyazi Acer, Melih Bıyıkoğlu ve Murat Can katıldı. 30 Eylül saat 21.00\'de 2 bin 100 metredeki Tekir Yaylası\'ndaki oteller bölgesinden hareket eden ekip saat 23.00\'de 2 bin 900 metrede bulunan Çobanini kamp alanına ulaştı. Burada irtifaya uyum sağlamak için kamp yapan Kayserili 5 dağcı, gece 03.30\'da yeniden tırmanışa başladı. Gece boyu meteoroloji havayı yağmurlu vermesine rağmen, rüzgarsız ve yıldızlar eşliğinde dağcılar tırmanışlarını sürdürdüler. Sol kulvar rotasını tercih eden ekip, Hörgüç kayanın altından küçük zirve sırtına, ardından da saat 08.30\'da zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.



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