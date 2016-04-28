Doktorlardan elektronik sigaraya teşvik

İngiltere'deki doktorlar elektronik sigaralara destek verdi.

Doktorların yeterlik sınavını yapan ve dört ayrı tıp fakültesi bulunan Royal College of Physicians konuyla ilgili bir rapor yayınladı.

200 sayfalık raporda, e-sigaranın normal sigaradan çok daha güvenli olduğunu ve sigarayı bırakmaya yardım ettiğini gösteren güçlü kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Raporda, doğru dozlarda ve kontrol altında kullanılması halinde e-sigaraların milyonlarca kişinin yaşamını daha iyi hale getirebileceği vurgulandı.

E-sigaraların sigaraya başlamayı teşvik edebileceği yolundaki endişeler de yersiz olarak nitelendi ve sigara bırakmaya yardımcı bir ürün olarak e-sigara kullanımının teşvik edilmesi istendi.

E-sigaralar İngiltere'de en popüler sigara bırakma yöntemlerinden biri olarak görülüyor.

Ancak daha önce ülkenin bazı kesimlerinde bu sigaralar tartışma yaratmış ve Galler bölgesinde kamuya açık yerlerde kullanımının yasaklanması için girişimlerde bulunulmuştu.

Royal College of Physicians ise, doktorlarının desteğiyle e-sigara veya sigarayı bırakmaya yardımcı olacak ürünler kullananların sigarayı bir daha başlamamak üzere bırakma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bildirdi.

Uzun vadede e-sigaraların sağlığa verilen zarar açısından normal sigaralardan yüzde 95 daha güvenli olduğu vurgulandı.

Yine de e-sigaraların tamamen tehlikesiz olduğu söylenemiyor.

İngiltere'de kamu sağlığı konusunda uzman olan Profesör Simon Capewell "e-sigaraların uzun vadeli etkileri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi değiliz, o yüzden daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var" diyor.