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Yaşam

Doktorlara ilaç operasyonu

İstanbul'da, mali şube ekiplerinin düzenlediği ilaç yolsuzluğu operasyonunda 15'i doktor 35 kişi gözaltına alındı.

05 Mayıs 2009 03:00

İstanbul'da, mali şube ekiplerinin düzenlediği ilaç operasyonunda 15'i doktor 35 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da düzenlenen ilaç yolsuzluğu operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların sağlık karnelerine kullanmayacakları pahalı ilaçları yazarak SGK'dan paralarını alan, daha sonra bunları farklı yöntemlerle tekrar piyasaya sürerek yolsuzluk yaptığı belirtilen bir suç örgütüne yönelik İstanbul'un 7 ayrı ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, aralarında kamu hastaneleri ve özel hastanelerde görevli doktorların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. 

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