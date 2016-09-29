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15 Temmuz Darbe Girişimi

Doktorlara 'FETÖ' operasyonu; 24 kişi gözaltına alındı

Polis Adana, Şanlıurfa, Mersin ve Kilis'te 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

29 Eylül 2016 12:57

Darbe girişimiyle ilgili 'FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında Adana merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 24 doktor, diş hekimi ve eczacı gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler Adana, Şanlıurfa, Mersin ve Kilis'te 32 adrese eş  zamanlı operasyon düzenledi. Habertürk'te yer alan habere göre, düzenlenen operasyonda Adana Sağlık Mensupları  Derneği (SAMEDER) ve Küresel Doktorlar Derneğine üye 24 doktor, diş hekimi ve  eczacı gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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