Doktorlara 'daha çok kahve için' önerisi

Queensland Sağlık Kurumu tarafından "yorgunluk riski" konusunda hazırlanan tavsiye raporunda, "önemli miktarda kafein kullanımının doktorlar için yararlı olacağı" ifade edildi.



Raporda, doktorlara uykusuz geçen gece vardiyası sırasında 6 fincana eşit miktarda 400 mg kafein almaları önerildi. Doktorların kafein yerine enerji içecekleri de kullanabilecekleri belirtilen raporda, ancak kahvenin kolay ulaşılabilir ve ucuz olduğuna dikkat çekildi.



Avustralya Tıp Birliği ise tavsiye raporunu "rahatsız edici" bulduğunu bildirdi ve 80 saati geçen vardiyalarda çalışan doktorların dinlenme molalarına gereksinim duyduğunu kaydetti.



