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Sağlık

Doktorlara, canlı yayında burun estetik ameliyatı izletildi

KONYA, (DHA)- KONYA'da özel bir hastane tarafından düzenlenen programda, yapılan burun estetik ameliyatı canlı yayınla, doktorlara izletildi

21 Aralık 2017 19:12

KONYA, (DHA)- KONYA\'da özel bir hastane tarafından düzenlenen programda, yapılan burun estetik ameliyatı canlı yayınla, doktorlara izletildi.
Özel bir hastane tarafından düzenlenen programa Türkiye\'nin birçok ilinde görev yapan Kulak Burun Boğaz uzmanı doktorlar katıldı. Programda aynı hastanede ameliyathane hemşiresi olan 28 yaşındaki Esra İğdeci, burun estetik ameliyatı oldu. Ameliyat ise canlı yayınla konuk doktorlara izlendi. Başhekim Yardımcı Opr. Dr. İlker Yiğit, \"Bugün çok güzel şeyler paylaşıp, tartışacağız. Canlı bir ameliyatımız olacak. Çok veremli bir eğitim geçireceğimize inanıyorum. Bu tarz toplantıların yangınlaşması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bilgiler paylaştıkça güzelleşiyor\" dedi.

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