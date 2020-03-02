'Yetkisiz' doktorlar, ameliyat sırasında gözaltına alındı

Özel bir hastanede yurt dışından getirdikleri müşterilere 'yetkisiz oldukları halde estetik operasyon yaptıkları' öne sürülen 2 İranlı doktor gözaltına alındı. Hastanede İranlı doktorların yaptıkları operasyonların Türk bir doktor yapmış gibi gösterildiği belirtildi.

Pendik'te yurt dışından getirdikleri müşterilerine özel bir hastanede yetkisiz bir şekilde estetik ameliyatı yaptıkları ileri sürülen doktorların da aralarında bulunduğu 6 kişi ameliyat yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Azam R. ve Neda N., Pendik'te bulunan özel bir hastanede, İranlı 2 doktorun yetkisiz olmalarına rağmen kendilerine estetik ameliyatı yaptığı gerekçesiyle polise şikâyetinde bulundu.

Ekipler, bunun üzerine olaya ilişkin çalışma başlattı. Hakkında şikâyette bulunulan doktorlar M.B. ve J.J.T.'nin şikâyete konu olan hastanede yetkileri olmadığı halde estetik ameliyatı yaptıkları belirlendi. R.Y.'nin de yurt dışından müşteri ayarladığı tespit edildi. İranlı doktorlar J.J.T. ve M.B.'nin yaptığı ameliyatların, Türk doktor M.T. tarafından yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıkarıldı.

Bu tespitlerin üzerine operasyon kararı alınarak, geçen hafta pazartesi günü hastaneye baskın düzenlendi. Baskın sırasında yurt dışından gelen A.G.'yi ameliyat ettikleri anlaşılan J.J.T. ve M.B. adlı doktorlar ve yanında bulunan anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, ameliyathane hemşiresi ve müşteri ayarlayan R.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.