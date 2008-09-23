Doktorlar uyarıyor: Bayramda fazla tatlı yemeyin

Kalp ve şeker hastalarının fazla miktarda şekerli gıda tüketmesinin, kan basıncının artmasına bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda misafirlere şekerli gıdalar ikram etmenin çok yaygın olduğunu söyledi.



Bu kültürün kalp ve şeker hastaları için risk oluşturabildiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuzhan, bu kişilerin diğer zamanlarda sürdürdükleri diyetler ve tedavileri bayramda aksatmamaları gerektiğini belirtti.



Bayramlarda aile ziyaretleri sırasında misafirlere genellikle şeker, çikolata, lokum, baklava veya diğer tatlı çeşitleri ile asitli içecekler ikram edildiğini kaydeden Prof. Dr. Oğuzhan, şöyle devam etti:



"Bir ay süreyle oruç tuttukları için istedikleri şeyleri yiyemeyen insanlar, bayram ile birlikte midelerine de bayram ettirmek isteyebiliyorlar. Ancak birden bire aşırı miktarda beslenmek, sindirim sistemini zorladığı gibi kalp ve damar sistemini de olumsuz etkilemektedir. Üstelik, bayram kültürü nedeniyle çok miktarda şekerli gıda tüketilmesi bu olumsuzluğu daha da etkilemektedir. Kalp ve şeker hastalarının bayramda fazla miktarda şekerli gıda tüketmesi, kan basıncının artmasına bağlı olarak ciddi sorunlara yol açabilir.



Kan basıncının artması ve yüksek tansiyon nedeniyle kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Hatta aşırıya kaçılması durumunda kalp krizini tetikleyebilir."



Ramazan Bayramı'nda fazla miktarda şekerli gıda tüketmenin kalp ve şeker hastalığı bulunmayan veya bu hastalıklarının farkında olmayanlar için de risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Oğuzhan, şöyle konuştu:



"Normal şartlar altında birkaç günlük bayram süresince şeker, çikolata veya tatlı yemekle şeker hastası veya kalp hastası olunmaz. Ancak ailesinde bu tür hastalık bulunanlar, genetik olarak kalp ve şeker hastalığına yatkın olurlar.

Bayramda fazla miktarda yemek yenilerek sindirim sisteminin yanı sıra kalp ve damar sisteminin zorlanması ya da fazla miktarda şeker tüketilmesi, genetik olarak yatkınlığı olanlarda kalp veya şeker hastalığını ortaya çıkartabilir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar şekerli gıdaların fazla miktarda tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Bayramda misafirler ağırlanırken, şekerli gıdalar yerine tuzlu pastalar, asitli içecekler yerine ayran gibi içecekler ikram edilebilir."

