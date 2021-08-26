Doktorlar, TikTok'taki 'milk crate challenge' akımına karşı uyardı

Yakın zamanda TikTok'ta popüler hale gelen ve milyonlarca görüntülenme alan "milk crate challenge" akımına karşı doktorlar, meydana gelebilecek tehlikeli yaralanmalar konusunda uyardı.

The Guardian'ın haberine göre, #MilkCrateChallenge akımında süt sandıklarından oluşan piramit şeklinde tehlikeli bir parkurda Tiktok kullanıcıları, merdivenlerden çıkar gibi piramidin tepesine tırmanıp, piramidi devirmeden aşağı inmeye çalışıyor.

New York'taki Mount Sinai hastanesinde ortopedi cerrahı Shawn Anthony, "Bu videolardaki düşüşler, merdivenden düşmekten bile daha kötü, çünkü korunmak çok zor. Eklemlerin hasar görmesi bakımından çok riskli" dedi.

Baltimore şehir sağlık departmanı tweet attı: "Covid-19 sebepli hastane yatışları artarken, lütfen #milkcratechallenge'ı denemeden önce sizin için uygun bir yatağı olup olmadığını öğrenmek için yerel hastanenizle görüşün"

TikTok sözcüsü şunları söyledi: "TikTok, tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içerikleri caydırmak için videoları kaldırıyor ve aramaları topluluk yönergelerimize yönlendiriyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz"