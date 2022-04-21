"Doktorlar, tazminat korkusundan ameliyata giremez oldu"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "hekimlere, hatalı tıbbi uygulamalarından dolayı açılan yüklü miktarlarda tazminat davaları" konusunu köşesine taşıdı.

Doğan, bu konunun, 26 Mart tarihinde Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nın ana gündem maddesi olduğunu belirtti. Doğan, "Toplantıda birçok doktordan malpraktis davaları ile ilgili şikayetleri dinledim. Durum öyle hale gelmiş ki, doktorların, ‘dava açılacak diye korkumuzdan yakında ameliyat bile yapamaz hale geleceğiz’ dediklerini de duydum" ifadesini kullandı.

Doğan, uzman doktorların hastanın vefatı ya da sakat kalması sonucu kendilerinden talep edilecek maddi, manevi tazminat taleplerine karşı zorunlu olarak sigortalandığını belirterek, bunun tazminata yetmediğini belirtti.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ile bu konuyu görüştüğünü dile getiren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Duyumlarıma göre de özellikle kamu hastanelerinde hekimlerin ödeyeceği tazminatları kamunun finansa edeceği yönünde bir çalışma varmış. Sohbetimiz sırasında Reşat Bahat, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine de değinerek, 'Hekimler meslek hayatları boyunca kazandığı paranın çok fazlasını ödemek durumunda kalıyor ya da bu korku ile işlerini yapıyor' diyor"