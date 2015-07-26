'Doktorlar tatile gitti, kanserli çocukların servisi bir ay kapandı' iddiası

Cerrahpaşa Çocuk Acil Onkoloji Bölümü, üç haftadır hizmet veremiyor. Gerekçe olarak ‘tadilat' gösteriliyor. Ancak hasta yakınları, hastane yönetiminin tatil planlaması yapmadığı için görevli 3 doktorun da aynı anda izne çıktığını iddia ediyor. Bunu bir sağlık memuru doğrularken, hastane yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Zaman'dan Celal Kaya'nın haberine göre, bu iddiayı doğrulayan sağlık çalışanı, “Bölüm hocaları tatile gitti. Ağır hastalar dışındaki hastalar taburcu edildi” bilgisini paylaştı. Hastane yetkilileri ise yazılı sorulara cevap vermeyerek konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Onkoloji Bölümü, ‘tadilat' gerekçesiyle 1 Temmuz'da kapatıldı. 3 Ağustos'a kadar da hizmet veremeyecek. Hastanenin çocuk onkoloji bölümünde sadece bir hastanın tedavi gördüğü ve diğer hastaların ise taburcu olduğu öğrenildi. İddialara göre, hastane yönetimi tatil planlaması yapmayınca, bölümde görev yapan 3 doktor da aynı dönemde tatile çıktı. Hastalar taburcu edilirken, itirazlarının da dikkate alınmadığı ileri sürüldü. Konuyu yerinde araştıran Zaman muhabirlerine hastanede çalışan bir sağlık çalışanı, “Çocuk Onkoloji Bölümü kapalı. Tadilat var. Hiçbir hasta birimimizde kalmıyor. Gelen hastalarımızı Çapa'ya veya Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi'ne yönlendiriyoruz. Şimdi hastanemizde sadece bir hasta var.” bilgisini verdi. Ancak başka bir sağlık çalışanı, tatil iddiasını doğruladı ve “Doktorlarımız tatile çıktı, acil hastalar farklı bölümlere gönderildi. Acil olmayanlar ise taburcu edildi. Tadilat falan yok. Hastalar mağdur oluyor. Hastalar sadece rutin gözetim altında tutuluyor.” diye konuştu.

Hasta yakınları da duruma tepkili. Konuyla ilgili hastaneye başvuran Rıdvan K. isimli vatandaş, şunları söyledi:

“Bu nasıl bir hastane? Tadilat var denilerek hastaları farklı hastaneye yönlendiriyorlar. Bu hastalar normal bir hasta değil, kanser hastası. Neymiş efendim, tadilat var. Yalan söylüyorlar. Bana doktor göstersinler. Doktorlar tatile çıkmış. Madem tadilat var gösterin bana.”