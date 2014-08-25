Doktorlar reklamlarda oynayamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın reklamlarla ilgili kuralları baştan aşağı değiştirecek “Ticari Reklam Yönetmelik Taslağı”nı tamamladı. Buna göre reklamlar dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete yönelik istismar ve ayrımcılık ögeleri içeremeyecek. Reklamlarda; doktor, diş hekimi, veteriner, eczacı, hemşire tarafından bir malın tavsiye edildiği, tercih edildiği, kullanıldığı algısı oluşturan beyanlara, atıflara yer verilmesi de yasaklar arasına alınıyor.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, düzenleme şu önemli düzenlemeleri getiriyor:

Reklamların doğru ve dürüst olması gerekecek. Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamayacak.

Reklamlarda, tanıklığına başvurulan kişi veya kurumların tecrübesine, bilgisine veya araştırma sonuçlarına dayanmayan, gerçek olmayan hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer verilemeyecek, atıfta bulunulamayacak.

Çocuk kuralları

Bir ürüne sahip olmanın tek başına çocuğa, yaşıtı olan diğer çocuklara göre fiziksel, sosyal, psikolojik bir avantaj sağlayacağına veya bu ürüne sahip olmamanın aksi yönde bir etki yaratacağına yönelik mesajlar içeremeyecek. Çocukları tehlikeli durumlara sokabilecek veya tanımadıkları kişilerle ilişki kurmaya, bilmedikleri, tehlikeli yerlere girmeye teşvik edebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremeyecek.

Çocukları bir malı edinmek için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edemeyecek.

Tasarruflar üzerinden ödenecek faizlere ilişkin reklamlarda, faiz oranı net ve doğru olarak belirtilecek.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları reklamlarında, net bir tutar veya oran garanti ediliyorsa, poliçe süresi ve başlangıç yaşı gibi bu tutarı veya oranı etkileyecek koşullara da yer verilecek.

Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmetlerin reklam ve tanıtımı yapılamayacak.