Doktorlar nükleer santrale karşı yürüdü

Hikmet Durgun/ MERSİN

Mersin Tabip Odası üyesi doktorlar ve nükleer karşıtı çevreciler, nükleere tehlikeye dikkat çekmek için 3 gün sürecek yürüyüşlerine başladı.Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, hekimler olarak 37 yıldır yapılmak istenen nükleere karşı olduklarını söyledi.

NGS Nükleer Santral Bilgilendirme Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, nükleer santrale karşı çıkmak için besteledikleri 'Nükleere Hayır' şarkısını söyledi. 'Alo Fatih bunlar nükleere karşı çıkıyorlar', 'Nükleersiz dünya', 'Keşke dememek için bu gün harekete geçin' yazılı dövizler açan grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, hekimler olarak 37 yıldır yapılmak istenen nükleere karşı olduklarını söyledi.

Dr. Kırıcı, "Nükleerin her türlü canlıya karşı zararlı olduğunun bilincindeyiz. Biz hekimler, onlarca yıl sürecek yaşamımız için değil, yüzlerce binlerce yıl sonra bu topraklarda yaşayacak olan nesillerimizin sağlığını korumak için buradayız. Biz hekimler, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Uluslararası Kanser Enstitüsü'nün, Dünya Kanser Araştırma Enstitüsü'nün rapor olarak sunduğu başta çocuklar olmak üzere kan kanserlerinin, meme, tiroit ve akciğer kanserlerinin arttığını rapor olarak sundukları, çocuklarda zeka geriliği, genetik bozukluklar, psikolojik davranışlarda intihara giden eğilimler yarattığını bilimsel olarak bildiğimiz görüşümüzü paylaşıyoruz. Yetişkinlerde ömrün kısalması ve psikolojik davranış bozukluğu yarattığı, saydığım bilimsel örgütler tarafından ispatlanmış. Mersin hekimleri olarak şimdiye kadar meydanlarda seslendirdiklerimizi, Akkuyu'ya kadar gidecek olan yürüyüş ile başlatıyoruz" dedi.

Grup adına basın açıklaması yapan Dr. Ful Uğurhan ise nükleer karşıtı mücadelenin tarihi kadar uzun bir yürüyüş gerçekleştireceklerini kaydederek, yürüyüşün ileride keşke dememek için yapıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından doktorlar ve çevreciler, pazar günü Gülnar İlçesi'ne bağlı Büyükeceli Beldesi'nde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin önünde son bulacak olan yürüyüşlerine başladı.