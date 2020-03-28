Doktorlar, Koronavirüs'ün yeni bir belirtisini tespit etti

Sputnik'in aktardığına göre, Çin'deki verileri inceleyen doktorlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 Koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Sadece Covid-19'un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD'li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin Koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.

Konjonktivit nedir?

Konjonktivit, gözlerin en dış takasını oluşturan beyaz bölgeler ve göz kapağı zarlarının kızararak iltihaplanmasıdır. En yaygın nedeni enfeksiyonlardır ve alerjidir. Ancak kimyasal maddeler ve romatizma gibi hastalıklar da sebep olabilir. Özellikle akut alerjik konjonktivit tedaviye hızlı cevap verirler. Kronik konjonktivitler için uzun süreli tedavi gerekebilir. Bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan konjonktivitlerin tedavisinde antibiyotik içeren göz damlalarının 1 hafta kullanılması yeterlidir. Tedaviye başladıktan 2-3 gün sonra bulaştırıcılık kaybolur.