Doktorlar, internet üzerinden rahmi temizlediği iddiasıyla satılan toplara karşı uyarıyor

Rahmi temizlediği için vajina içine yerleştirilen top şeklindeki bitkisel karışımların ciddi sorunlara yol açabildiği belirtiliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İnternette satışı yapılan ve inci adı verilen ürünlerin rahmi temizlediği, yumurtalık kanserinden koruduğu ve doğum kontrol yöntemi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda bu ürünlerin cinsel hazzı da arttırdığı verilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu inci adı verilen şeyler, rahim içine bir kerede 3 adet yerleştiriliyor.

Doktorlar git gide kullanımı yaygınlaşan bu ürünler hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

Bu ürünlerin toksik şok sendromuna kadınlarda kanama, koku ve ağrı şikâyetlerine neden olduğu açıklandı.

Jinekologlar vajinanın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu vurgularken bu tür ürünlerin faydasız olduğu gibi ciddi sorunlara da yol açabileceğini dile getirerek kadınların uzak durmasını söylüyor.

Uzmanlara göre, bu ürünlerin vajinada kokuya sebep olması bir nevi uyarı sinyali. Vajinada akıntı ve koku bu bölgede sorun olduğuna işaret ediyor. Benzer bir durumda hemen doktora başvurulması gerekiyor.