'Doktorlar için instagram'

"Figure 1" adlı fotoğraf paylaşım uygulaması, doktorların birbirleriyle ve tıp öğrencileriyle, hastalarına ilişkin fotoğrafları paylaşmaları amacıyla geliştirildi. Şimdiye dek 150 binden fazla doktor, karşılaştıkları vakalara ilişkin fotoğrafları, hastanın kimliğini gizleme koşuluyla paylaştı.

Zoe Kleinman’ın BBC Türkçe’deki haberine göre, bazı uzmanlar ise hastanın mahremiyeti konusunda kaygılarını dile getiriyor.

Uygulamada hastaların yüzleri otomatik olarak karartılıyor, ama dövme gibi, hastanın tanınmasına yol açabilecek unsurları, kullanıcının kendisinin bulanıklaştırması ya da karartması gerekiyor. Her fotoğraf veri tabanına eklenmeden önce moderatör tarafından gözden geçiriliyor.

Ender hastalıklarda fotoğraflar yayımlanmıyor

Figure 1’i bulan Dr. Josh Landy, bu hizmetin herhangi bir hastanın özel sağlık bilgilerine erişim sağlamadığını kaydetti. BBC'ye mülakat veren Dr. Landy, "Biz hiçbir kişisel tıbbi bilgi depolamıyoruz. Sır saklamanın en iyi yolu, ona sahip olmamaktır. Biz sağlık hizmeti sunan bir örgüt değiliz" dedi.

Ancak doktorlar, bu uygulamayı kullanmaya başlamadan önce kendi kimliklerini ve görevlerini kaydettirmek zorunda. Doktorların ayrıca, bu uygulamayı kullanmalarına izin vermeleri için, işverenlerini ve hastalarını bilgilendirmeleri tavsiye ediliyor.

Dr. Landy, "Yasal olarak doktorun kimliğinin açıklanmasının, hastanın da kimliğini açığa çıkarma anlamına gelmediğini belirledik. Bununla birlikte kimi hastalıklar o derece ender görülüyor ki, bu vakalara ilişkin fotoğraflar yayımlanamaz. Bir kullanıcı buna benzer bir fotoğraf paylaşmak istedi, ama Amerika'da bu hastalık sadece 6 kişide görüldüğü için, hastanın kimliği kolayca açığa çıkabilirdi" dedi.

Uygulamayı herkes indirebiliyor, ancak sadece kimlikleri kanıtlanmış sağlık görevlileri fotoğraf yükleyebiliyor veya yorum yapabiliyor.

‘Uygulama eğitim amaçlı’

"Sansasyonel görüntüleri reddediyoruz" diyen Dr. Landy, "Bu platformdaki her şey eğitim amaçlı, ama doktorların her gün gördükleri türden çok renkli görüntüler de mevcut. Ender olarak gördüğünüz bir dünyaya şeffaflık kazandırılıyor." diye ekliyor.

Figure 1, halen Kuzey Amerika, İngiltere ve İrlanda'da kullanılmakta. Bu uygulamaya geçen yıl 6 milyon dolar yatırım yapıldı.

UpToDate ve DynaMed gibi abonelik gerektiren başka dijital uygulamalar, klinik veri tabanı sağlama amacıyla, sağlık çalışanları tarafından uzun süredir kullanılıyor.