"Doktorlar hastayı ameliyathanede unuttu" iddiası

İstanbul’da bir devlet hastanesinde böbrek ameliyatı için ameliyathaneye alınan 34 yaşındaki Buğra Kiftir, saatlerce sedye üzerinde unutulduğunu iddia etti.

Kanal D'de yer alan habere göre, İstanbul'da bir hastanede böbrek ameliyatı için ameliyathaneye alınan Kiftir, sedye üzerinde saatlerce unutuldu. Kiftir'e cerrahi operasyon öncesi narkos verilmediği için herhangi bir sorun yaşamadığı belirtildi. Kifir, saatler sonra kendisine doktorların mesaisinin bittiği için hastaneden ayrıldıklarının söylendiğini ifade etti.

"Genelde sargı bezi, makas unutulduğu söylenir"

Ameliyathanede unutulan Kiftir, "Genelde sargı bezi, makas unutulduğu söylenir. Beni tamamen ameliyathanede unuttular. Doktorların çıktığı ve mesai saatlerinin bittiği söylendi. Ancak ben 4-5 saat orada yatıyor bir şekilde bekledim. Kesinlikle skandal bir durum. Orada unutuldum fakat yaşlı bir insan ya da ufak bir çocuk da yerimde olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Kiftir, hastane hakkında şikayetçi olacağını söyledi.