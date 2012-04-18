Doktorlar, hasta yakınının öldürdüğü meslektaşları için yarın iş bırakıyor

Göğsünden ve vücudunun değişik bölgelerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Dr. Ersin Aslan, çalıştığı hastanede meslektaşları tarafından ameliyata alındı. Aşırı kan kaybettiği için yaklaşık 80 ünite kan verilen Aslan, 8 saat süren ameliyatta kurtarılamadı. Hastanede çalışan doktorlar, meslektaşları Aslan’ın ölümünü protesto etti.
Türk Tabipler Birliği yarın türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Meslektaşları bir hasta yakın tarafından bıçaklanarak öldürülen doktorlar, iş güvenliğine sahip olmamalarını protesto edecekler.
Gaziantep'teki Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ersin Arslan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatım kaybetmesi ile ilgili bir açıklama yapan Türk Sağlık- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Sağlıkta yaşanan şiddet Gaziantep'te cinayete dönüştü. Ersin Arslan gencecik yaşta servisteki odasında bir hasta yakını tarafından katledildi. Merhum doktorumuz Krsin Arslaıia Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağolsun. Sözlü şiddet, darp derken Gaziantep'te artık şiddetin yerini katliama bırakması vahametin boyutunu anlatmaya yeterlidir. Sağlıkla şiddetin, cinayetin önüne geçmek için ne zaman tedbir alınacak merak ediyoruz" dedi.
Tepki olarak iki gün cinayetin yaşandığı hastanede iş bırakacaklarını dile getiren Kahveci, "Türk Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete dikkat çekmek ve sağlıkta şiddete tepki göstermek amacıyla cinayetin vaşandığı Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde iki gün iş bırakıyoruz" şeklinde konuştu.
Sağlıkta şiddetin yasalarla ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini ve önlem alınmasını istediklerini kaydeden Önder Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asgariye indirilmesi bakımından daha caydırıcı ve etkin cezaların yer aldığı bir mevzuat değişikliğine gidilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın girişimlerde bulunması istedik. Bu amaçla Sağlık Bakalnlığı'na başvurumuzu da yaptık. Sağlık Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde de Bakanlıkta tüm sivil toplum örgütlerinin bir araya getirilerek ortak bir çalışma yapılmasını istedik. Fakat ne yazık ki şimdiye kadar somut bir adım atılmadı. Gaziantep'te yaşanan bu vahim olay sonrasında artık herkes şapkasını önüne koymalı, düşünmeli ve harekete geçmelidir."
Bir tepkide Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan geldi. Yönetim Kurulu'nun 'Kanımızı akıtan, canımızı yakan kim?' sözleri ile başlayan yazılı açıklamada tıbbiyeli olmaktan ve ettiğimiz yeminden gurur duyduklarını dile getirdiler. Federasyondan gelen açıklama şu şekilde:
" BUNU YAPAN KİM?
Kanımızı akıtan, canımızı yakan kim?
Çok uzun yıllardır ülke insanı ile dost yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği, doktor bey ve doktor hanımı halkın önüne düşman olarak koyan kim?
Halkın içinden olan, halkın ta kendisi olan, birinin kardeşi, eşi, dostu, akrabası olan doktoru, zanlı yapan kim?
Övgüyü, dostluğu, birlikteliği, karşıtlığa, hakarete, darba dönüştüren, dönüşmesine sebep olan kim?
Bu gün gözü yaşlı olan tüm doktor arkadaşlar ve uzun yıllardır doktorunu seven, kendisini, eşini çocuğunu teslim eden ülkemin gözü yaşlı insanları;
Bunu yapan kim, bu dönüşüme neden olan, hasta ile hekimi karşı karşıya getiren ve Ersin’i öldüren, ölümüne neden olan kim?
Nasıl oldu da sevgi ve saygı, hasımlığa ve darba dönüştü?
Çok üzgünüz.
Biz kim olduğunu bilmediğimiz bu hasma rağmen, bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin insanı ile el ele olacağız.
Tıbbiyeli olmaktan ve ettiğimiz yeminden gurur duyacağız.
Ülkemizin insanlarına bilgimizi ve deneyimimizi aktarmaya devam edeceğiz.
Ayrılıktan ve düşmanlıktan beslenen hasmın beklentisini boşa çıkaracağız. Birlikte ve güçlü olacağız.
Bu dönüşüme neden olan kim ise kendisini insanlığa ve ülkeye saygıya davet ediyoruz. Ülkemizin iyi insanlarına baş sağlığı diler, bu günleri de birlikte ve elele geçireceğimizi, içinde bulunduğumuz durumu düzeltmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi bilmelerini isteriz.
16 Nisan gününü ayrılık ve düşmanlıktan beslenen hasmın karşısında “Dostluk ve Birliği Anma” günü olarak hatırlayacağız.
Sevgili Ersin kardeşimiz, korkma, senin insanlığın ve dostluğun biz tıbbiyelilere yol gösterecektir.
Tıbbiyeli olarak biz düşmanlığı ve ayrılığı sevgimiz ve hoşgörümüz ile iyileştiririz. Gücümüz bilgimizden ve sabrımızdan gelir. Baskı ve şiddet bizim üslubumuz değildir
HER ZAMAN;
Tıbbiyeli olmaktan ve ettiğimiz yeminden gurur duyacağız. Mağdur olsak da insanlığa ve bilime selam duracağız.
BUGÜN;
Çok üzgünüz ama ayakta kalmaya ve ülkemiz insanı için her şekilde çalışmaya, devam edeceğiz.
Saygılarımızla,
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu
YÖNETİM KURULU