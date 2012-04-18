Doktorlar, hasta yakınının öldürdüğü meslektaşları için yarın iş bırakıyor

Göğsünden ve vücudunun değişik bölgelerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Dr. Ersin Aslan, çalıştığı hastanede meslektaşları tarafından ameliyata alındı. Aşırı kan kaybettiği için yaklaşık 80 ünite kan verilen Aslan, 8 saat süren ameliyatta kurtarılamadı. Hastanede çalışan doktorlar, meslektaşları Aslan’ın ölümünü protesto etti.

Türk Tabipler Birliği yarın türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Meslektaşları bir hasta yakın tarafından bıçaklanarak öldürülen doktorlar, iş güvenliğine sahip olmamalarını protesto edecekler.

'İki gün iş bırakacağız'

Gaziantep'teki Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ersin Arslan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatım kaybetmesi ile ilgili bir açıklama yapan Türk Sağlık- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Sağlıkta yaşanan şiddet Gaziantep'te cinayete dönüştü. Ersin Arslan gencecik yaşta servisteki odasında bir hasta yakını tarafından katledildi. Merhum doktorumuz Krsin Arslaıia Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağolsun. Sözlü şiddet, darp derken Gaziantep'te artık şiddetin yerini katliama bırakması vahametin boyutunu anlatmaya yeterlidir. Sağlıkla şiddetin, cinayetin önüne geçmek için ne zaman tedbir alınacak merak ediyoruz" dedi.

Tepki olarak iki gün cinayetin yaşandığı hastanede iş bırakacaklarını dile getiren Kahveci, "Türk Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete dikkat çekmek ve sağlıkta şiddete tepki göstermek amacıyla cinayetin vaşandığı Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde iki gün iş bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddetin yasalarla ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini ve önlem alınmasını istediklerini kaydeden Önder Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asgariye indirilmesi bakımından daha caydırıcı ve etkin cezaların yer aldığı bir mevzuat değişikliğine gidilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın girişimlerde bulunması istedik. Bu amaçla Sağlık Bakalnlığı'na başvurumuzu da yaptık. Sağlık Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde de Bakanlıkta tüm sivil toplum örgütlerinin bir araya getirilerek ortak bir çalışma yapılmasını istedik. Fakat ne yazık ki şimdiye kadar somut bir adım atılmadı. Gaziantep'te yaşanan bu vahim olay sonrasında artık herkes şapkasını önüne koymalı, düşünmeli ve harekete geçmelidir."