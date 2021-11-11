Doktorlar ''Emek bizim, söz bizim'' sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya ''Beyaz yürüyüş'' başlatacak

İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) "Emek Bizim, Söz Bizim" çağrısıyla başlattığı eylem süreci kapsamında, 23 Kasım'da; İstanbul’dan Ankara’ya sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek için "Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz" diyerek temsili bir “Beyaz Yürüyüş” başlatacak.

Hekimler, yürüyüşün sonlandıracağı 27 Kasım'da da Ankara’da çeşitli illerden gelecek meslektaşlarıyla birlikte neler yapabilecekleri konusunda “Beyaz Forum” düzenleyecek.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Tüm meslektaşlarımızı 23 Kasım 2021, salı akşamı Ankara’ya gidecek hekimleri uğurlamak üzere 18.00’de beyaz önlüklerimizle Kadıköy (Beşiktaş) İskele Meydanı’nda buluşmaya, sesimizi, coşkumuzu, umutlarımızı büyütmeye, çok ses, tek yürek olmaya çağırıyoruz" denildi.

"Emeğimiz sömürülmeden, gelecek kaygısı olmadan hekimlik yapmak istiyoruz"

İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Hekimlerin ekonomik ve özlük hakları, ‘Sağlıkta Dönüşüm’le her geçen yıl giderek artan oranda geriletilmiş ve erozyona uğratılmıştır. Pandemi ile mücadelenin sadece sağlık çalışanlarının çabaları ile sürdüğü Covid-19 pandemisi sürecinde de hak kayıplarımız devam etmiştir. Salgın dönemi bu ülkede tüm sağlık çalışanları ile birlikte hekimlerin ne kadar değerli olduğunu ama kamu idaresi tarafından değersizleştirildiğini de ortaya koymuştur. Oysa bizler sağlık sisteminde emeğimiz sömürülmeden, gelecek kaygısı olmadan, bilimsel ve etik ilkeler içinde hekimlik yapmak istiyoruz. Açıktır ki sorunlarımızı ve taleplerimizi görünür kılmak için bir arada olmaya, örgütlü davranmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.



Türk Tabipleri Birliği’nin 'Emek Bizim, Söz Bizim' çağrısıyla 23 Kasım 2021, Salı günü İstanbul’dan Ankara’ya temsili bir Beyaz Yürüyüş başlatılacaktır. Yürüyüşün sonunda; 27 Kasım 2021, Cumartesi günü de Ankara’da çeşitli illerden gelecek meslektaşlarımızla birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak üzere Beyaz Forum’da bir araya geleceğiz."