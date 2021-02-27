Doktorlardan Bakan Koca'ya: İddialara "Hayır yalandır" diyememiş, topu taca atarak sorumluluğu hekimlere yüklemiştir

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın AKP’nin kapalı salonlardaki kalabalık kongreleri ve buralara katılanlara kamuda ücretsiz PCR testi yapıldığı iddialarına ilişkin verdiği yanıtları eleştirdi.
Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı aslında vatandaşlarım ben genel başkanıma fazla söyleyemiyorum ancak sizler kapalı, kalabalık ortamlara girmeyin, yakın temastan uzak durun yani lebaleb dolu kapalı spor salonlarında yapılan AKP il kongrelerine katılmayın, katılırsanız virüs bulaşır’ demiş oldu. Bakan Koca, ‘AKP il kongrelerinde partililere ücretsiz PCR testinin kamu hastanelerinde yapıldığı’ iddialarına, ‘hayır yalandır’ diyememiş topu taca atarak sorumluluğu hekimlere yüklemiştir” diye konuştular.
Demir ve Kılıç, Bilim Kurulu üyelerinin de tüm bu olanlara sessiz kalarak inandırıcılıklarını yitirdiklerini belirtti.
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Ne olmuştu?
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, pandemi döneminde devam eden AKP il kongreleri öncesinde katılımcılara kamu kaynakları kullanılarak Covid-19 testi yapıldığını iddia etmişti. Bakan Kocasöz konusu iddiaya ilişkin, “Israrla siyasi arenaya bu mücadelenin çekilmemesi noktasında kararlıyım. 83 milyon vatandaşımıza da eşit davranarak bu mücadeleyi sürdürmekten yanayım. Bahsettiğiniz durumla ilgili, dün İl Sağlık Müdürlüğümüz bir açıklamada bulundu. PCR testinin yapılabilirliği hekimlerimizin sorumluluğunda, bir semptom olduğunda talep edilerek yapılabiliyor. Özel bir durum söz konusu değil. Özel kuruluşlarda yaptırabilirler ama o durumda da özel kuruluşlarda semptomu varsa ücret ödemeyip semptomu varsa ücret ödeyip yaptırabilirler. Bizim kamu kurumlarımızda hekim sorumluluğunda semptomu olan kişiye hekim talebiyle PCR testi yapılır” açıklamasında bulunmuştu.
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