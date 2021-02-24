CHP'li Emir: AKP kongrelerine davet edilenlere hiçbir semptom aranmaksızın ücretsiz Covid-19 testi yapılıyor

Covid-19 salgını devam ederken kalabalıklığıyla dikkat çeken AKP il kongrelerinde belirti aranmaksızın Covid-19 testi yapıldığını ifade eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yaptığı açıklamada, "Ankara'daki kongre öncesinde yüzlerce kişinin testi Cumhurbaşkanlığında yapıldı. İki gün önce de İzmir kongresinin testi için pazar günü kamu hastaneleri seferber edildi. Sağlık Bakanlığı, söz konusu AKP kongresi olunca ne kriter dinliyor ne de algoritma" dedi.

CHP'li Murat Emir, konuyu Meclis gündemine de taşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığının Temaslı Algoritmasına ve vaka sorgulama kılavuzuna göre hastanelere başvuran kişilerin ücretsiz test yaptırabilmesi için birkaç belirtiyi birden bir arada taşıması gerekiyor. Semptomu olmayan vatandaşlar ise özel sağlık kuruluşlarında 250 TL ücret ödeyerek test yaptırabiliyor. Fakat bir süredir il il gezen Cumhurbaşkanı’nın düzenlediği AKP kongrelerine davet edilenlere, hiçbir kriter ve semptom aranmaksızın ücretsiz PCR testi yapılıyor.”

“Birçok ilde bu testler kamu hastanelerinde yapılırken Ankara’daki kongre için Cumhurbaşkanlığı kullanıldı. 17 Şubat’taki Ankara Kongresi’ne davet edilenler PCR testi için 16 Şubat günü Cumhurbaşkanlığına çağrıldı ve yüzlerce katılımcının PCR testleri algoritmadaki kriterlere bakılmaksınız ücretsiz bir şekilde yapıldı. Yine aynı şekilde iki gün önce İzmir’deki kongre için de aynı yöntem izlendi. Kongreye katılacakların testleri pazar günü kamu hastanelerinde yapıldı.”

“Algoritmalarla test yapılmasını zorlaştıran, belirti taşımasına karşın vatandaşlara test için bin bir dereden su getiren Sağlık Bakanlığı, söz konusu AKP Kongresi olunca ne algoritma tanıyor ne de kriter. Salgının başladığından beri tüm vatandaşlara maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulması, kalabalık ortamlara katılmaması öneriliyor, Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda kılavuz ve algoritmalar yayınlanıyor. AKP il kongrelerinde sosyal mesafeye uyulmazken salonların dolu olmasıyla övünülüyor.

Sağlık Bakanına soruyoruz:

AKP il kongresine katılan yönetici ve üyelerinin hangi semptomla kamu hastanelerinde PCR testi yapıldı? Yoksa test yaptırmak için belirlenen kriterler arasına AKP yöneticiliği ya da üyeliği mi eklendi?"