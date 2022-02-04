Doktorlar, 8 Şubat'ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirilmesini içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı ‘Beyaz Nöbet’ eylemini TBMM önünde sürdürdü. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 8 Şubat’ta tüm hastanelerde iş bırakacaklarını açıkladı. Vatandaşlara seslenen Fincancı, “Aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız sağlık sistemine birlikte ‘artık yeter’ demek için 8 Şubat’ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin. Hastanelere bizlerin yanında olmak, dayanışma için gelin” dedi.

TTB, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirilmesini içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı Beyaz Nöbet eylemi TTB Genel Merkezi’nde devam ediyordu. Hekimler, bugün TBMM önüne gelerek burada bir açıklama yaptı.

“Sağlık haktır, satılamaz”, “Hastaneler halkındır, satılamaz” sloganlarının atıldığı eylemde, hekimlerin 8 Şubat’ta greve çıkacağını duyuran pankart taşındı. Hekimlere CHP ve HDP’li milletvekilleri de destek verdi. TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlerin yedi gündür nöbet tuttuklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün, dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete uğrayan hekimleri temsilen Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odalarımızla birlikte onların taleplerini dile getirmek için Meclis’in önündeyiz. ‘BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı asgari ücretin altında, 2 bin 304 lira civarında. Pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4 bin 900 lira, 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5 bin 800 lira’ demek için buradayız. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada. Pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14’üncü sıraya düşmüş turumda.”

Emekli hekimlerin özel hastanelerde çalışmak zorunda kaldığını ve özel hastanelerin hekimlerden kendi şirketlerini kurarak kendi sigortalarını yatırmalarını istediğini dile getiren Fincancı, “Kendi hekim mesleki sorumluluk sigortalarını yapmalarını istemektedir. Bu yolla özel hastaneler karlarını daha da artırıp özlük haklarımızı yok saymaktadır. Özellerdeki emek sömürüsüne son demek için buradayız” diye konuştu.

"Bir ayda 197 hekim yurt dışı çalışma belgesi için başvurdu"

Fincancı, son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısının 24 kat arttığını belirterek, “Yalnızca son bir ayda 197 hekim, TTB’ye yurt dışında çalışma belgesi için başvurdu ve bu sayı 2012 yılının toplamında yapılan başvurunun üç katından fazladır” dedi.

Hastaların tedavi olmak için aylarca sıra bulamadığını kaydeden Fincancı, “Acil başvuru sayılarımız, olağan dışı durumlar yaşanabilecek ülkelerde görülecek oranlarda. Hekimlere beş dakikada bir muayene bu sorunu çözmez” diyerek hekimlere hasta bakma konusunda süre baskısı yapıldığını anlattı.

Fincancı, Koronavirüs pandemisi sürecinden iktidarın yeterli önlemleri almadığını belirterek, “İktidar, çalışma koşullarımızda hiçbir gerekli önlemi almadığı gibi ölen mesai arkadaşlarımızın da koronavirüse bağlı öldüğünü bizlerden gizleyecek kadar duygusuzlaşmıştır” dedi.

"Koronavirüs meslek hastalığı yasası hızla çıkarılmalıdır"

Fincancı, her 30 dakikada bir sağlık çalışanını koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini ifada ederek, “14 Eylül 2020’e kadar Koronavirüs vakalarının yüzde 14’ü sağlık emekçileriydi. Bu sayı, dünyada yaklaşık 5 milyon sağlık çalışanına denk düşmekteydi. Bu, her geçen gün artmıştır. Bu sebeple Koronavirüs meslek hastalığı yasası hızla çıkarılmalıdır” diye konuştu.

Fincancı, Sağlıkta Şiddet Yasa tasarısı sunduklarını ama halen çıkarılmadığını, bunun yerine aile hekimlerine ‘ceza yönetmeliği’ çıkarıldığını kaydederek, iktidara “Artık yeter, yönetemiyorsunuz” diye seslendi.

Bakan Koca'ya tepki

Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz” diye sorarak, Koca’nın hekimlerin temsilcilerini dinlemekten çekindiğini belirtti. Fincancı, hekimlerin sorunlarını içeren yasa tasarısının TBMM’den geri çekildiğini ve “Daha iyisini getireceğiz” denilmesine rağmen iki aydır yasanın TBMM’ye gelmediğini söyleyerek, “Meclis’in önünde tüm vekillere, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Artık halkın vekilleri için toplumun sağlığına sahip çıkma vaktidir” dedi.

"8 Şubat'ta randevu almayın"

Fincancı, hekimlerin 8 Şubat’ta ‘g(ö)rev’ adını verdikleri ‘greve’ çıkacaklarını ifade ederek, yurttaşlara da “Aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız sağlık sistemine birlikte ‘artık yeter’ demek için 8 Şubat’ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin. Hastanelere bizlerin yanında olmak, dayanışma için gelin” diye seslendi. (ANKA)