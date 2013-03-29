Doktordan tehdit: Topuklarına sıkardım

İzmir’de sağlık çalışanlarına saldırıyı protesto eden Doç. Dr. Aydın Şanlı, “eğer o saldırgan benle denk gelseydi topuklarına sıkardım” dedi.

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakını ölen bir kişi, görevli doktorlar İranlı Nazenin Hasanzade ve Anıl Gürkan'a saldırarak tartakladı.

Olayın ardından saldırganlar serbest bırakılınca hastane çalışanları olaya sert tepki gösterdi.

Hastane çalışanları, tedavi gören annesi N.T.'yi kaybeden U.T. tarafından darp edilen doktorlar Nazenin Hasanzade ve Anıl Gürkan'a destek vermek ve yaşanan şiddeti protesto etmek için bahçede nöbet tutmaya başladı.

Yaklaşık 30 kişi meşaleler ve yanlarında getirdikleri pankartlarla hastanelerde meydana gelen şiddet olayına tepki gösterdi.

'Topuklarından sıkardım'

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydın Şanlı, "6 ay önce bugünkü saldırıyı gerçekleştiren şahsın annesini ameliyat ettim. Dünyada sadece 13, Avrupa'da sadece 7 merkezde, Doğu Avrupa, Asya ve Kıta Rusya'sında sadece Türkiye'nin akredite olduğu tek cerrah olarak ben ameliyat ettim. Bugünkü yaşanan olayla Türkiye'deki sağlık sisteminin geldiği son noktadır. Bugün burada ölümle tehdit edilen ben, isterdim ki tıp fakültesi kimliğimi göstereyim. Ancak silah ruhsatımı gösteriyorum. 45 yaşında olan ben, 11 yaşından beri yatılı okullarda okuyarak ülkenin en güzide hastanesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Doçent olmuş adamım. Yakında Profesör olacağım. Bugünkü saldırıyı gerçekleştiren zanlı, eğer benle denk gelseydi yanlış adamdım. Ve ben maalesef hayatımın 28 yılını bu işe adamış bir insan olarak, onun topuklarına sıkardım" dedi.