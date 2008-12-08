Doktordan kalfaya: Sizi hasta manyağı yapacağım

Erzurum'da geçen temmuzda ortaya çıkan ilaç yolsuzluğunda, birçok kişiyi muayene etmeden sağlık karneleri ve yeşil kartlarına ilaç yazarak haksız kazanç sağlamaktan tutuklanan Opr. Dr. Hüseyin Surat'ın, eczacı kalfalarıyla yaptığı telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Kayıtlarda Surat "Sizi hasta manyağı yapacağım "derken eczacı kalfası "Tebrik ederim hocam" dedi



Bilirkişilerin henüz boyutunu belirleyemediği yolsuzlukta Dr. Surat'ın, eczacı kalfası Özcan Atalan'a, "Nasıl bugün yağdım mı?" dediği ve eczacı kalfasının ise "Valla bugün iyiydi hocam, tebrik ederim sizi" karşılığını verdiği iddianamede yer aldı. Dr. Surat, `çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.



Hınıs Devlet Hastanesi'ndeki ilaç yolsuzluğu 24 Mayıs 2007'de İnsan Hakları Kutusu'na atılan bir ihbar mektubu üzerine ortaya çıktı. Hastaneye gelenleri muayene etmeden sağlık karneleri ve yeşil kartlarına çok sayıda ilaç yazdığı iddia edilen Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Surat, Hınıs Sulh Ceza Mahkemesi'nin izniyle teknik takibe alındı. Dr. Surat'ın hastane kayıt evrakını hukuka aykırı şekilde düzenlediği ve bazı ilaç firmalarına ait ilaçları sürekli yazdığı belirlenirken, Karaçoban İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli Aile Hekimi olan eşi Sinem Surat'ın da yine fazla ilaç yazdığı, gerçekte yapılmayan çeşitli cerrahi müdahaleleri yapılmış gibi göstererek performans puanını artırdığı saptandı.



Eczacı kalfalarıyla olan telefon görüşmelerinin deşifre edilmesinden sonra Dr. Hüseyin Surat, eczacı Fikret Eczacıbaşı, eczacı kalfaları Özcan Atalan, Oktay Gül ve Bahattin Eren, düzenlenen operasyonla geçen 5 Temmuz'da tutuklandı.



'Sizi hasta manyağı yapacağım'



Dr. Hüseyin Surat'ın eczacı kalfalarıyla olan ve dinlemeye takılan telefon konuşmalarında ilginç diyaloglar dikkat çekti. İddianamede de yeralan gerçekleşen görüşmeler şöyle:



Dr. Hüseyin Surat: Geldi mi reçetelerim, geliyor mu?



Kalfa Oktay Gül: Şu an bir tane geldi.



Dr. Hüseyin Surat: Sizi hasta manyağı yapacağım. Ben bugün nöbetçiyim, muhtemelen yarın da nöbetçiyim.



Kalfa Oktay Gül: Tamam hocam.



Dr. Hüseyin Surat: Nasıl bugün yağdım mı, yağdım mı?



Kalfa Özcan Atalan: Yağıyor, yağıyor, dehşet. Dehşet hocam



Dr. Hüseyin Surat: Yağdım, yağdım.



Kalfa Özcan Atalan: Valla bugün iyiydi hocam tebrik ederim sizi.



'Devletimi zarara uğratmadım'



Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Dr. Hüseyin Surat, hekim olarak görevlerini yaptıklarını söyledi. Dr. Surat, "Gelen hastaları geri çevirmedik, yardımcı olduk. Sadece iyilik yaptığımızı söylemek istiyorum. Devletimi zarara uğratmadım" dedi.



İfade vermek üzere mahkemeye gelen eşi Dr. Sinem Surat ise "Kötü bir niyetimiz yoktu. Görev yaptığımız sürede kamuyu zarara uğratmak gibi bir düşünce içinde olmadık. Bayramda ailece çocuklarımızın yanında olmak istiyoruz" diye konuştu.



Eşi de tutuklandı



Mahkeme heyeti, Dr. Sinem Surat'ın da `delilleri karartabileceği' ihtimali üzerine tutuklanmasına karar verirken, `çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, örgüte yardım etmek ve sahte evrak düzenlemek suçlaları'ndan tutuklu yargılanan eczacı Fikret Eczacıbaşı, eczacı kalfaları Özcan Atalan, Oktay Gül ve Bahattin Eren'i tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.