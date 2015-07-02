Doktordan dini teşhis: Kolun başın açık gezersen böyle olursun işte!

"Kadın doktordan hastaya dini telkin" iddiasına inceleme

Eyüp’te iki çocuk annesi Zübeyde Balcı, baş ve boyun ağrıları nedeniyle muayene olmak için gittiği devlet hastanesinde kadın uzman doktorun kıyafetini açık bularak kendisine dini telkinlerde bulunduğunu iddia etti. DHA'da yer alan habere göre, aynı doktorun kendisinden sonra 15 yaşındaki bir erkek çocuğunu da orucunun bozulacağını söyleyerek muayene etmediğini öne süren Balcı, "'Bakın' dedi, 'Bize Allah’ın lütfettiği bazı şeyler var. Bunları yaşamıyorsunuz. Siz kolunuz başınız açık gezerseniz. Dışarıda böyle dolaştığınız sürece herkes size bakıyor. Onun için siz nazardan böyle oluyorsunuz'. Ben 'İslamiyeti bilmeyen biri değilim. Ben İslamiyet dersi almaya gelmedim' dedim" diye konuştu.

Nöroloji uzmanı N.N.K’nin çalıştığı Eyüp Sultan Hastanesi, doktor hakkında idari inceleme başlattı. Çalıştığı Eyüp Sultan Devlet Hastanesi’nin bağlı bulunduğu Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin verdiği bilgiye göre, hastaların şikayet başvuruları üzerine başlatılan inceleme sürüyor.

Hastane yönetimi soruşturuyor

Balcı, hastane yönetimi tarafından hakkında idari inceleme başlatılan doktor hakkında savcılığa da şikayette bulunacağını ifade etti. Hastane yönetimi 1 ay önce göreve başlayan doktorla ilgili idari soruşturma başlattı.

Nöroloji uzmanı N.N.K’nin çalıştığı Eyüp Sultan Hastanesi, doktor hakkında idari inceleme başlattı. Çalıştığı Eyüp Sultan Devlet Hastanesi’nin bağlı bulunduğu Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre, hastaların şikayet başvuruları üzerine başlatılan inceleme sürüyor.

Ağrı şikâyetiyle hastaneye başvurdu

Evli iki çocuk annesi Zübeyde Balcı’nın anlattığına göre, baş ve boyun ağrısı şikayetiyle Eyüp Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine gitti. Muayene olmak için kadın uzman doktor N.N.K.’nin odasına girdi. Balcı, burada doktorun kendisine kıfafetini açık bulduğunu söyleyerek telkinlerde bulunduğunu ileri sürdü.

‘Kol, bacak açık gezdiğiniz için ağrılarınız var’

Zübeyde Balcı kadın doktorla arasındaki diyaloğun şöyle geliştiğini ifade etti. "Bakın dedi ’Allah’ın bize sunmuş olduğu bazı şeyler vardır’ dedi. ’Siz bunları yerine getirmiyorsunuz. Sizin içinize vesvese kaçmış’... Hz Peygamberimizin hadislerinden açıklamalar yaptı. İslamiyeti yaşamadığınız için. Hanımefendi bir vaziyetinize bakın. Siz kolu bacağı açık gezdiğiniz için, cilalı boyalı. O yüzden böyle ağrılarınız var. Siz hasta falan değilsiniz"

‘Ben İslamiyeti bilmeyen insan değilim’

Doktora sadece şikayetlerini anlattığını ve aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini söyleyen Balcı, "Dedi ki, -İslamiyeti yaşamadığınız için- Bakın hocam dedim. Ben İslamiyeti bilmeyen bir insan değilim. Ben burada sizden İslamiyet dersi almaya gelmedim. Şikayetlerimi bildirdim. Ağrılarımı anlattım." dedi.

‘Siz nazardan böyle oluyorsunuz’

Doktorun kendisine kan tahlili ve film çektirip çektirmediğini sorduğunu söyleyen Balcı, "Allah’ın lütfettiği bazı şeyler var. Bunları yaşamıyorsunuz. Konuya direkt buradan giriş yaptı. Siz kolunuz başınız açık gezerseniz. Dışarıda böyle dolaştığınız sürece herkes size bakıyor. Onun için siz nazardan böyle oluyorsunuz. Evinizde durun. Evin içinde ancak eşiniz dostunuz sizi görür. Onlar da sizi nazar etmezler. Dışarı çıkmazsanız bu vaziyette siz hasta olmazsınız" dedi. Bu sözler karşısında doktora itiraz ettiğini söyleyen Balcı, "Hocam dedim. Siz ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Ben burada sizden İslamiyet dersi almaya gelmedim. Ben hastalığıma tedavi bulmanız için geldim, dedim. Ben sizi şikayet edeceğim, dedim." dedi.

15 yaşında erkek çocuğuna orucum bozulur diye bakmadı iddiası

Balcı, doktordan şikayetçi olacağını söylediği zaman doktorun kendisine, ’Çık çık çık Allah selametlik versin’ dediğini ifade etti. Başka hastaların da bu tartışmaya şahit olduğunu söyleyen Balcı, bir başka hastanın da aynı doktordan şikayetçi olduğunu iddia etti. Kendisinin başhekimlikte şikayet için gittiğinde bir başka hastanın da aynı doktordan tepki göstererek çıktığını söyleyen Balcı, ’15 yaşında demiş oğlunuz erkek çocuk olduğu için Ramazanı nasıl yaşıyorsunuz. İslamiyetten bahsetmiş. Bu bir erkek çocuk. Orucum bozulur. Bu erkek çocuk olduğu için bakamam demiş" iddiasında bulundu. İkinci hastanın da hastane yönetimine şikayette bulunduğu öğrenildi.

Savcının kapısını da çalacak

İddiaların odağındaki doktor konuşmak istemediğini söyledi. İki hastanın şikayetleri doğrultusunda hastane yönetimi iddiaların odağındaki doktorla ilgili idari inceleme başlattı. Ayrıca Zübeyde Balcı’nın doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.