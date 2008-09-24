T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doktorculuk oynarken yakalandı

Erzincan'da kendisini doktor olarak tanıtan eski tıp fakültesi öğrencisi, hastahane önünde bekleyen hastaları muayene etmek isteyince yakalandı

24 Eylül 2008 03:00

Erzincan'da öğrenciyken tıp fakültesinden atılan ve kendisini doktor olarak tanıtıp hastahane önündeki vatandaşları muayene etmek istediği belirtilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ceyhun Sönmez, Erzincan Devlet Hastahanesi önünde vatandaşlara kendini doktor olarak tanıttı. Hastalıkları iyileştirdiğini iddia eden Sönmez, vatandaşları muayene edebileceğini söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine hastahane önüne gelen Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerini gören Sönmez, koşarak kaçtı. Sönmez, 13 Şubat Caddesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde doktorlar tarafından kullanılan beyaz önlük olduğu gözlendi.

İfadesi alınan Sönmez'in 2005'te öğrenim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden evrakta sahtecilik yapmak suçundan atıldığı bildirildi. Sönmez'in Gümüşhane'de de kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla yakalandığı öğrenildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Sönmez'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Hastahane önünde muayene için bekleyen vatandaşlardan Mehmet Şentürk (63), gazetecilere yaptığı açıklamada, Sönmez'in kendisini doktor olarak tanıttığını belirtti. Sönmez'in kendisiyle ilgileneceğini belirttiğini anlatan Şentürk, "Bana 'bugün nöbetim var seninle tam olarak ilgilenemeyeceğim. Ama daha sonra seni iyileştireceğim' dedi. Ben de kendisine inandım. Polis tarafından yakalandığını öğrenince şaşırdım" dedi.

Sönmez, sevk edildiği adliyeden tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24