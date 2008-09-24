Doktorculuk oynarken yakalandı

Erzincan'da öğrenciyken tıp fakültesinden atılan ve kendisini doktor olarak tanıtıp hastahane önündeki vatandaşları muayene etmek istediği belirtilen bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ceyhun Sönmez, Erzincan Devlet Hastahanesi önünde vatandaşlara kendini doktor olarak tanıttı. Hastalıkları iyileştirdiğini iddia eden Sönmez, vatandaşları muayene edebileceğini söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine hastahane önüne gelen Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerini gören Sönmez, koşarak kaçtı. Sönmez, 13 Şubat Caddesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde doktorlar tarafından kullanılan beyaz önlük olduğu gözlendi.



İfadesi alınan Sönmez'in 2005'te öğrenim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden evrakta sahtecilik yapmak suçundan atıldığı bildirildi. Sönmez'in Gümüşhane'de de kendisini doktor olarak tanıttığı iddiasıyla yakalandığı öğrenildi.



Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Sönmez'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.



Hastahane önünde muayene için bekleyen vatandaşlardan Mehmet Şentürk (63), gazetecilere yaptığı açıklamada, Sönmez'in kendisini doktor olarak tanıttığını belirtti. Sönmez'in kendisiyle ilgileneceğini belirttiğini anlatan Şentürk, "Bana 'bugün nöbetim var seninle tam olarak ilgilenemeyeceğim. Ama daha sonra seni iyileştireceğim' dedi. Ben de kendisine inandım. Polis tarafından yakalandığını öğrenince şaşırdım" dedi.



Sönmez, sevk edildiği adliyeden tutksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.