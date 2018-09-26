Doktora uçan tekme atmışlardı; iki kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

Samsun'da, özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darp edilmesiyle ilgili tutuklu bulunan 2 kişi serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı "Dosya, gözden geçirme incelemesi sonrasında Başsavcılığımıza yeni gönderilmiş olup, tahliye kararlarına itiraz edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Samsun’un Atakum ilçesindeki özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Berkant S, Gürkan S. ve Süleyman Sait K'nin avukatlarının yaptıkları tahliye talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Tahliye kararının ardından Gürkan S. ve Süleyman Sait K, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başka bir suçtan dolayı da tutuklu olan Berkant S. ise tahliye edilmedi.

"Uçan tekme attı, serbest kaldı"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı" başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü özel bir hastanede görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırı olayını gerçekleştiren şüpheliler Gürkan S, Berkant S. ve Süleyman Sait K. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme ve nitelikli yaralama" suçlarından başsavcılığın talebi üzerine 18 Haziran'da tutuklama kararı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

İtiraz edildi

"Şüpheli ve vekilleri aracılığı ile birçok kez tutukluluğun kaldırılmasına yönelik talepte bulunulmuş, nöbetçi mahkeme tarafından her defasında talepler reddedilmiştir. En son tutukluluğun tekrar gözden geçirilmesi için yapılan itiraz incelemesinde şüpheliler Gürkan S. ve Süleyman Sait K, nöbetçi Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmış, diğer şüpheli Berkant S, kesinleşmiş 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Dosya, gözden geçirme incelemesi sonrasında Başsavcılığımıza yeni gönderilmiş olup, tahliye kararlarına itiraz edilmiştir.".

Ne olmuştu?

Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları bir özel hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Noor ve güvenlik görevlisi Yıldırım darbedilmişti.

Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar ise savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin serbest bırakılmasına itiraz edilmiş, bunun üzerine Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tutuklanmış, Yılmaz S. ise serbest bırakılmıştı.