Doktora tezi atık kâğıt oldu

GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezini atık kâğıt olarak firmaya verdi



“Yeni yapılan tezlere yer açmak” ve “arşivlerde yer kalmaması”nı gerekçe gösteren enstitünün 2005’ten itibaren tezlerin dijital ortama aktarılmış hallerini arşivlemeye başlaması nedeniyle atılan tezlerin yedeği bulunmuyor.



Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yaklaşık 800 yüksek lisans ve doktora tezini “atık kâğıt” olarak çöpe attığı ortaya çıktı.



Tezler genellikle iktisat ve ekonomi alanında



Enstitünün yaklaşık 2 ay önce yüzlerce yüksek lisans ve doktora tezini, eski öğrencilere ait dokümanları ve geçmişe dönük muhasebe kayıtlarının da aralarında olduğu belgeyi atık kâğıt olarak bir firmaya verdiği öğrenildi. Öğrencilerin ödevleri ve çeşitli projelerinin de bulunduğu atık kâğıtların içindeki tezlerin 1989 ile 2000 yılları arasında yapılan çalışmalar olduğu belirlenirken tezlerin genellikle iktisat ve ekonomi alanında olduğu kaydedildi.



Enstitü, yaklaşık 800 tez ve belgenin atık kâğıt olarak atılmasına ise “yeni yapılan tezlere yer açmak” ve “arşivlerde yer kalmaması”nı gerekçe gösterdi. Enstitünün 2005 yılından itibaren tezlerin CD’ye aktarılmış hallerini arşivlemeye başlaması nedeniyle atılan tezlerin dijital ortamda yedeği bulunmuyor. Tezlerin yalnızca girişi, konusu ve yazarı gibi bazı sınırlı bölümleri bilgisayar ortamında tutuluyor.



Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Tez Yazım Esasları Yönergesi’ne göre tezlerin basılı ve karton kapaklı hallerinin Ensitütü Tez Arşivi’nde bulundurulması gerekiyor.



Yönetim değiştirildi



Ağustos 2008’de GÜ Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın atanmasının ardından enstitülerin yönetimi tamamen değiştirildi. Eski rektör Prof. Dr. Kadri Yamaç döneminde atanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şiir Yılmaz, Kasım 2008’de istifa etti. Onun yerine Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç getirildi.

