Kadın doktora tabancalı tehdit

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelen 30 yaşındaki H.Ç., iddiaya göre, kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürdüğü Dr. Senem Nebi'yi, yanında getirdiği tabancayla ölümle tehdit etti. Doktorun şikayeti üzerine yakalanan H.Ç., gözaltına alındı.

Bornova İlçesi'nde kaynakçılık yapan 30 yaşındaki H.Ç., geçen perşembe günü, gözde yanma şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Uygulanan tedavinin ardından ilaç yazılan H.Ç., hastaneden ayrıldı. Bir türlü gözündeki acı geçmeyen H.Ç., dün saat 04.30 sıralarında, aynı hastaneye tekrar gitti.

'Seni öldürürüm'

Adı öğrenilemeyen görevli kadın doktorun verilen ilaçları kullanmasını söylemesi üzerine sinirlenen H.Ç., "tekrar görüşeceğiz" diyerek hastaneden ayrıldı.

Evine giden H.Ç., tabancasıyla saat 06.00'da hastaneye döndü. Acil Servise yönelen H.Ç., iddiaya göre, burada görevli Dr. Senem Nebi'ye, muayene olduğunu ve kendisiyle ilgilenilmediğini söyleyerek tekrar muayene edilmesini istediğini söyledi.

Dr. Nebi'nin ilaç tedavisine devam etmesi gerektiğini söylemesi üzerine, iddiaya göre H.Ç., belinden tabancasını çıkardı. Silahı Dr. Senem Nebi'ye gösteren H.Ç. "Daha önce iki kişiyi vurdum. Burada seni de vurup, öldürürüm. Beni muayene edeceksiniz" dedi.

Doktor şikayetçi

Bağırıp çağırmaya başlayan H.Ç.'nin, Doktor Nebi'ye zarar vermesini önlemek için araya önce özel güvenlik görevlileri girdi. Çıkan arbedeyi fark eden hastane polisinin müdahalesi üzerine H.Ç. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınana H.Ç., Asayiş ekipleri tarafından Bornova Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay karşısında şoke olan Doktor Senem Nebi'nin zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenildi. H.Ç.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.