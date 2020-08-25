Doktora saldıran Covid-19 hastasının abisinden şiddet ve tehdit: Şikayetini geri çekeceksin

Artvin Hopa’da önceki gün hastanede bir Covid-19 hastasının şiddetine maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün Covid-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen Kibarcan Çakmak’ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Bu kez Çakmak’ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu’nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak’tan şikâyetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

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