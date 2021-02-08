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Doktora orakla saldıran hasta, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak

08 Şubat 2021 18:09

Rize'de bugün hastanede kadın psikiyatri doktoruna orakla saldırdığı gerekçesiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılan kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulacak.

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