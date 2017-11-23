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Dünya

Doktora öğrencisinden kanser tedavisinde heyecanlandıran buluş

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Kanada’da bir doktora öğrencisi kanser hücrelerinin yayılmasını önleyebilen bir buluş yapmış olması bilim çevrelerini heyecanlandırdı

23 Kasım 2017 14:21

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Kanada’da bir doktora öğrencisi kanser hücrelerinin yayılmasını önleyebilen bir buluş yapmış olması bilim çevrelerini heyecanlandırdı.
Queens Üniversitesi’nde kimya doktorası yapmakta olan Caitlin Miron kanser hücrelerini “durdurabilen” bir kimyasal bileşen buldu.
Fransa’nın Bordeaux kentinde Avrupa Kimya ve Biyoloji Enstitüsü’nde çalışmakta olan Miron Queen’s Üniversitesi’nde yapmakta olduğu araştırmada gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle bir dizi bileşeni incelemekteydi.
Stajı sırasında kanser ve diğer bazı hastalıkların gelişimiyle alakalı dört bacaklı DNA yapısına bağlanabilen bir kimyasal bileşen keşfetti.
Doktora öğrencisi bilim insanlarının 20 ila 30 yıldır kanseri tedavi edebileceği ihtimali bulunan dör bacaklı bağlayıcı kimyasal bileşenleri araştırdığını aktardı.
Fakat şimdiye kadar keşfedilen kimyasal bağlayıcılardan hiçbiri Miron’un buluşu kadar umut vadetmiyor.
Miron’un keşfi ticarileşme anlamında henüz çok erken safhalarda ve çalışma ekibi buluş için bir patent başvurusu yaptı.
Doktora öğrencisi buluşlarının ticari olarak kullanılabilmesi için beş ila sekiz yıllık bir çalışma süreci daha olması gerekeceğini öngörüyor. (Fotoğraflı)

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