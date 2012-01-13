Doktora 'Noel Baba' soruşturması

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İki hafta sonra soruşturma şoku





Küçük kız da ifade için hastaneye getirildi





'Şikayet üzerine soruşturma başlattık'



Sağlık Bakanlığı tarafından ’Çocuk dostu hastane’ olarak seçilen Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi’nde 2.5 yıldır Genel Cerrah olarak görev yapan İlker Şahin, düşük doğum ağırlığı ve boy kısalığını karakterize eden bir hastalık olan ’Silver Russel Sendromu’ ile mücadele eden Zeynep Sude Kaya’yı, yılbaşında tedavisinin bir bölümü olan çene büyütme ameliyatına aldı. Şahin, ameliyatı başarılı geçen ancak yeni yılı kutlayamayan Zeynep Sude’ye moral vermek için, tedavisiyle ilgilenen toplam 15 kişiden oluşan hemşire ve diğer doktor arkadaşlarıyla sürpriz yapmaya karar verdi.Annesi Aysun Kaya servislerinde hemşire olarak çalışan Zeynep Sude için yeni yıl hediyeleri alan ekip, hastanede Noel baba kıyafetini giyen Dr İlker Şahin ile birlikte Zeynep Sude Kaya’nın evine gitti. Mesai saati dışında gerçekleşen bu ziyaret sırasında, doktorunu Noel Baba kıyafeti içinde görmek ve bir çuval dolusu hediye almak Zeynep Sude’yi çok sevindirdi. Minik kız duygularını, "Sen dünyanın en yakışıklı doktorusun. Noel Baba kıyafeti giyerek getirdiğin hediyeler için teşekkür ederim" diyerek dile getirdi.Küçük kızı mutlu etmenin sevinciyle evden ayrılan Doktor İlker Şahin ve arkadaşları, aradan iki hafta geçtikten sonra, bu ziyaret nedeniyle haklarında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldığını öğrenince şok yaşadı.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, hastanede Noel Baba kıyafeti ile dolaştığı gerekçesiyle hakkında açtığı soruşturma kapsamında Genel Cerrah İlker Şahin, dün hastaneye gelen müfettişlere ifade verdi. Dr. Şahin savunmasında "Hastanede Noel Baba kıyafetiyle dolaşmadım. Sadece odamda o kostümü giyerek, Zeynep Sude’ye gitmek için hastaneden arkadaşlarla birlikte ayrıldım. Bu soruşturmaya bir anlam veremiyorum" dedi.Dr. İlker Şahin’in yanı sıra Zeynep Sude’nin mutlu olması için ziyaretine giden diğer görevlilerin de ifadesini alan müfettişler, geçirdiği ameliyat nedeniyle 6 ay boyunca yatarak burnundan beslenmesi gereken Zeynep Sude Kaya’yı da hastaneye getirterek dinledi. Verdiği ifadeden sonra morali bozulan Zeynep Sude Kaya, ailesi tarafından moralinin düzelmesi ve hastalığının tedavisinin burada yapılması için İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakülütesi Hastanesi’ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan şu açıklamayı yaptı:"Biz vatandaşların, ’Hastanede Noel baba kıyafetiyle birisi geziyor. Şikayetçiyiz’ demesi üzerine soruşturma başlattık. Bu kişinin kim olduğunu ve neden bu kıyafetle gezdiğini öğrenmek için bu çalışmayı yaptık. Küçük kıza yapılan ziyaretten bilgim yok. Zeynep Sude’nin hastaneye ifadesi alınmak için getirildiğinden de haberim yok. Bu konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptıracağım."