Doktora kızan hasta yakını, acil servise otomobille girdi

Mide kanaması şüphesiyle hastaneye getirdiği kardeşiyle ilgilenilmediğini öğrenen bir kişi, iki arkadaşının içinde bulunduğu otomobiliyle hastane acil servisinin kapısını kırıp içeri girdi.



Alınan bilgiye göre, Zafer Savaşkan, ağabeyi Barış Savaşkan tarafından sabah saatlerinde mide kanaması şüphesiyle Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servis'ine servisine getirildi.

Hastanede tedavi altına Zafer Savaşkan, daha sonra telefonla ağabeyini arayarak kendisiyle ilgilenilmediği söyledi.

Barış Savaşkan, arkadaşları Abuzer Çetin ve Feride Bulut ile hastaneye geldi. İlk olarak acil servisteki doktor ile tartışan Savaşkan, hasta kardeşi Zafer Savaşkan ve iki arkadaşını yanına alarak acil servisten çıktı ve otomobiline bindi.

Barış Savaşkan, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobili hızla sürerek acil servisin cam kapısını kırıp içeri girdi. Ne olduğunu anlamayan serviste bekleyen hasta yakınları panik yaşadı. Barış Savaşkan ile otomobilde bulunan 3 kişi acil serviste bulunan hastane polisi ile özel güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Zafer Savaşkan'ın diğer ağabeyi Ferit Savaşkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle ağabeyi Barış Savaşkan'ın otomobiliyle acil servisin kapısını kırıp içeri girdiğini söyledi.

Aslen Adanalı olduklarını, Yuntdağı yakınlarındaki Çamlıca köyünde Orman İşletme Müdürlüğü'nce yaptırılan kesim işi için buraya geldiklerini anlatan Ferit Savaşkan, mide kanaması geçirdiğini iddia ettiği kardeşi Zafer Savaşkan'ın akşama kadar tedavi edilmeden bekletildiğini savundu.

Durumu kardeşinin telefonu üzerine öğrendiklerini ifade eden Ferit Savaşkan, ''Zafer, acil serviste bulunan görevlilere 'bakmıyorsanız gideyim' demiş. Daha sonra telefon açıp durumu ağabeyim Barış'a bildirmiş. Ağabeyim de iki arkadaşıyla hastaneye gelmiş. Kısa süre tartışmışlar ve güvenlik görevlileri onları dışarı çıkarmaya çalışmış. Ağabeyim dışarı çıktıktan sonra sinirlerine hakim olamamış ve otomobiliyle acil servisten içeri girmiş.''