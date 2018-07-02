Doktora her gittiklerinde bebek sayısı arttı; Bursalı çiftin üçüzleri oldu!

Bursa'da yaşayan Gözütok çifti, hamilelik dönemindeki kontrollerde önce bir, daha sonra ikiz ve son kontrolde üçüz bebek beklediklerini öğrendi.

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki 48 dairelik bir sitede, 3 yıldır asgari ücretle apartman görevlisi olarak çalışan Ümit Gözütok ile ev hanımı eşi Tuba Gözütok, geçen yılın sonuna doğru gittikleri doktor kontrolünde bebeklerinin olacağını öğrendi. İki hafta sonraki kontrolde bebeklerinin ikiz, daha sonra da üçüz olduğu söylenen çiftin üçüzleri, hamileliğin 30. haftasında dünyaya geldi. Yaklaşık 40 gün kuvözde kalan ikisi erkek, biri kız olan üçüzler, hastanedeki tedavilerinin ardından eve getirildi. Bebeklerine Yusuf, Yakup ve Asel Nehir adını veren Gözütok çifti, bir yandan çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da üçüzlerinin mama ve bez ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

“Sürpriz oldu ama çok mutluyuz”

28 yaşındaki baba Gözütok, üçüz babası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bebeklerinin anne karnındayken üçüz olduğunu öğrendiklerinde heyecanlandığını ifade eden Gözütok, "(Her kontrolde çocuk sayısı artınca dördüncü kontrolde de dördüz olur mu) diye düşündük. Bizim için büyük sürpriz oldu ama çok mutluyuz." dedi. Gözütok, bebeklerin hamileliğin 30. haftasında 1 kilo 300 gram olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Yaklaşık 40 gün kuvözde kaldılar. O süreç bizim için çok yoğun ve zorlu geçti ama artık eve gelince daha rahat oldu. Yaklaşık bir aydır da evde bakıyoruz." diye konuştu.



Komşularının kendilerine bez desteğinde bulunduğunu söyleyen Gözütok, "Üçüz bebek sahibi olmak çok güzel ama aylık 850 lira mama parası veriyoruz. Bez parasını da hesaba katınca aldığım maaşın tamamını üçüzlerin bakımına harcıyorum. Asgari ücretle üçüzlere bakmakta güçlük çekiyoruz. Devletimiz de bize destek verirse daha rahat büyütme şansımız olacak. Allah, bize yardımcı olan herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

“Biri ağlayınca diğerleri de uyanıyor”

22 yaşındaki anne Tuba Gözütok da bebeklerini sağ salim kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Gözütok, üçüz bebek bakımının zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Biri ağlayınca diğer ikisi de uyanıyor. Bazen üçü birden ağlıyor. Eşim bu konuda benim en büyük destekçim. Üçüzlerin bakımı zor ama çok mutluyuz. Eşim asgari ücretle çalıştığı için maddi anlamda zorluk çekiyoruz. Şu anda komşularımız destek veriyor ama devletimiz bez ve mama dönemi bitene kadar bize yardımcı olursa çok daha mutlu olacağız."