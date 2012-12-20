Almanlar doktora gidiyor ama sözünü dinlemiyor

Marburg ve Leipzig Üniversiteleri çalışanlarından oluşan araştırma ekibinin yaptığı araştırmaya göre Almanya'da her üç hastadan biri doktorunun yazdığı ilaçları, doktor tavsiyesine göre kullanmıyor. Araştırma özellikle ortalamanın üzerinde kazanan, iyi eğitimli genç erkeklerin doktor tavsiyesini kulak ardı etmeye daha eğilimli olduğunu ortaya koyuyor.

Leipzig Üniversitesi'nden Elmar Brähler ile birlikte araştırma ekibinin başında bulunan Marburg Üniversitesi'nden Julia Glombiewski doktorların ilaçları yazarken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekti. Yanlış ilaç kullanımı birçok hastalığa, hatta ölümlere yol açabilirken, aynı zamanda sağlık sistemine da ağır bir maddi yük getiriyor.

Bilim dergisi PLOS ONE'da yayımlanan ve 2512 kişiyle yapılan temsili araştırmaya göre, katılımcıların sadece dörtte biri ilaçlarını tam olarak doktorunun tavsiye ettiği şeklide alıyor. Genellikle ‘doktor sözü dinleyen’ bu gruba daha yaşlı, daha az yan etkiye sahip ilaçları kullanan ve düşük gelirli katılımcılar giriyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu ise arada bir ya da nadiren de olsa doktor tavsiyesine uymadığını belirtiyor.

Araştırmaya katılanların üçte biriyse çoğu kez doktorun yazdığı ilacı daha denemeden çöpe attıklarını veya aldıkları dozu doktora danışmadan değiştirdiklerini itiraf ediyor. (Deutsche Welle Türkçe)