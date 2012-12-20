T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Almanlar doktora gidiyor ama sözünü dinlemiyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre her üç hastadan biri ilaçlarını doktor tavsiyesine göre kullanmıyor

20 Aralık 2012 12:34

Marburg ve Leipzig Üniversiteleri çalışanlarından oluşan araştırma ekibinin yaptığı araştırmaya göre Almanya'da her üç hastadan biri doktorunun yazdığı ilaçları, doktor tavsiyesine göre kullanmıyor. Araştırma özellikle ortalamanın üzerinde kazanan, iyi eğitimli genç erkeklerin doktor tavsiyesini kulak ardı etmeye daha eğilimli olduğunu ortaya koyuyor.

Leipzig Üniversitesi'nden Elmar Brähler ile birlikte araştırma ekibinin başında bulunan Marburg Üniversitesi'nden Julia Glombiewski doktorların ilaçları yazarken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekti. Yanlış ilaç kullanımı birçok hastalığa, hatta ölümlere yol açabilirken, aynı zamanda sağlık sistemine da ağır bir maddi yük getiriyor.

Bilim dergisi PLOS ONE'da yayımlanan ve 2512 kişiyle yapılan temsili araştırmaya göre, katılımcıların sadece dörtte biri ilaçlarını tam olarak doktorunun tavsiye ettiği şeklide alıyor. Genellikle ‘doktor sözü dinleyen’ bu gruba daha yaşlı, daha az yan etkiye sahip ilaçları kullanan ve düşük gelirli katılımcılar giriyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu ise arada bir ya da nadiren de olsa doktor tavsiyesine uymadığını belirtiyor.

Araştırmaya katılanların üçte biriyse çoğu kez doktorun yazdığı ilacı daha denemeden çöpe attıklarını veya aldıkları dozu doktora danışmadan değiştirdiklerini itiraf ediyor. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

Marburg ve Leipzig Üniversiteleriaraştırmailaçdoktor tavsiyesialmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24