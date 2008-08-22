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Sağlık

Doktora danışmadan vitamin kullanmayın

Hastalıklardan korunmak için alınan vitaminlerin doktora danışılmadan kullanılmaması gerek.

22 Ağustos 2008 03:00

Anadolu Sağlık Merkezi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Birsel Kavaklı, daha zinde hissetmek ve hastalıklardan korunmak için alınan vitaminlerin doktora danışılmadan kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Kavaklı, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle hamilelerin, sigara kullananların, yaşlıların ve vejetaryenlerin vitamine ihtiyaç duyduklarını dile getirdiklerini belirtti.
Vitaminlerin, birçok fizyolojik olayda anahtar rol üstlenen moleküller olduğuna işaret eden Kavaklı, insan vücudu tarafından sentezlenemedikleri için besinlerden sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kavaklı, sağlıklı bireylerde gıdalara ek olarak vitamin almaya gerek olmadığını, ancak vitamin ihtiyacını artıracak durumlar veya eksikliğinin saptandığı olgularda, vitamin verilmesi gerektiğini, sürekli vitamin alınmasının ise doğru olmadığını kaydetti.
Bilinçsizce tüketilen A vitamininin karaciğer bozukluğuna, fazla C vitamininin böbrek taşına ve mide rahatsızlıklarına, D vitamininin intoksikasyona sebep olabildiğini vurgulayan Kavaklı, şu bilgileri verdi:

"Büyüme ve gelişme çağında, hamilelikte, ileri yaşlarda, kronik hastalığı olanlarda, alkolizmde eksikliği saptanan vitaminler kullanılmalıdır. Gerekli olan vitamin miktarı, genellikle tavsiye edilen günlük miktar RDA olarak tanımlanmaktadır. Bu değerler ürünlerin etiket bilgilerinde yer almaktadır. Ama yine de ihtiyaç duyulan miktar kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin belirli hastalıklarda kişiye daha yüksek oranda vitamin tavsiye edilir. Ayrıca ilaçlar, vitaminlerin aktivitelerini engelleyebilmektedir.

Belirli grupların özel vitaminlere daha fazla ihtiyacı vardır. Örneğin çocuklar D vitamini, hamile bayanlar folik asit, yaşlılar D vitamini, sigara içenler C vitamini, çok alkol tüketenler B1 vitamini veya vejetaryenler B12 vitamini gibi. Daha zinde hissetmek ve hastalıklardan
korunmak için alınan vitaminler doktora danışılmadan kullanılmamalı.
Gerekmediği halde vitamin kullanmak vücuda yarar yerine zarar getirir."

(AA)

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