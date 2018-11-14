Doktor yalnız, hasta çaresiz; İstanbul'daki 263 aile hekimi yanında sağlık personeli olmadan çalışıyor

İstanbul’da 263 aile hekiminin, aile sağlığı elemanı olmaksızın tek başına çalıştığı belirtildi. İstanbul’un ilçelerinde birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetinde çalışan 54 bin 420 sağlık personeli olması gerekirken bu sayı 31 bin 26’da kaldı. 23 bin 394 sağlık personeli açığı var.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Yaşar Ulutaş, bu durumun kadın ve bebek sağlığı hizmetleri başta olmak üzere birçok hizmet aksamasına sebep olduğunu söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yayımladığı ‘aile sağlığı elemanı müracaat ilanı’nda İstanbul’un ilçelerinde toplam 263 aile hekiminin yalnız çalıştığı verisi dikkat çekerken, sözleşmeli 39 personelin alınacağı duyuruldu. İlanda yer alan verileri BirGün’e değerlendiren Ulutaş, aile hekimlerinin tek başına tüm hizmeti veremeyeceğini kaydederek, “Aile sağlığı merkezinde hekim yalnız olduğunda hastalar ciddi mağduriyetler yaşıyor” dedi.

Ulutaş, “Aile planlaması hizmetleri sekteye uğrar. Rahim içi araç takılması, doğum kontrol haplarının takibi, bebeklerin boy-kilo takibi, bu verilerin bilgisayara girilmesi gibi birçok hizmet aksar. Bebeklerin aşıları, gebelerin takibi gibi hayati öneme sahip hizmetlerde de aksamalar olur. Aile hekiminin yalnız olması pansumanların, enjeksiyonların dahi aksamasına sebep olur” diyerek Sağlık Bakanlığı’nı uyardı.