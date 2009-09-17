Doktor ve hemşire ameliyat sırasında birbirine saldırdı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ameliyata giren asistan doktor ile erkek hemşire arasında kavga çıktı.

Karakolluk olan hemşire ve doktor birbirinden şikâyetçi oldu. Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ortopedi servisinde görevli asistan doktor Alper Timurkaynak, kalça kırığı nedeniyle yatan bir hastanın ameliyatına yardımcı doktor olarak girdi.



Ameliyat sırasında Timurkaynak, erkek hemşire Mahmut Gümüştaş'tan neşter istedi. İddiaya göre hemşire Gümüştaş'ın doktora yanlış alet vermesi gülüşmelere neden oldu. Buna sinirlenen Gümüştaş ile Timurkaynak arasında tartışma çıktı. Her iki taraf birbirine saldırınca ameliyathane karıştı. Güvenlik görevlilerinin ayırdığı doktor ve hemşire birbirinden şikâyetçi oldu. Ameliyata ise başka bir yardımcı doktor girdi. Olayı doğrulayan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Teyfik Özlü, "İkisi de pişman. Kendilerini uyardık ve ihtar verdik" dedi.