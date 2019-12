Doktor tavsiyeli sigara reklamı olur mu?

Bir zamanların sigara reklam afişleri New York'ta sergileniyor. Sergi reklamlar konusundaki ilginç gerçekleri de ortaya seriyor. Geçmiş zaman sigara reklamlarında, doktorlar hemşireler, sanatçılar hep sigarayı tavsiye etmiş. Hatta reklamlarda bebek yüzü bile kullanılmış.



Sigara reklamlarının medyada vazgeçilmez olduğu dönemleri hatırlayan orta yaşın üzerindeki birçok kişi, uzun yıllar, yüzlerce sıra dışı sigara reklamına tanıklık etti. Doktor tavsiyesi ile satılanından, din adamlarının en çok tercih ettiği sigaraya kadar birçok reklam; bu zararlı ürünün daha çok satılması için gazete sayfalarında boy gösterdi.



Çizgi film karakterlerinden, ünlü sporculara, hatta doktor ve dinî sembollere kadar birçok karakteri sigara tanıtımı için kullanan reklamlar; New York'ta bir sergide buluştu. Serginin açılış reklamındaki doktor figürü ve sloganı; sigaranın çok uzun bir süre doktor tavsiyesi ile satılmaya çalışıldığını da gözler önüne seriyor.



1930'lu yıllarda çok içilen bir sigara markası olan Lucky Strike reklamında 20,679 doktor, 'Lucky içenlerin boğazı daha az zarar görüyor' diyerek daha çok sigara satılması için gazete sayfalarını süslemiş.



Sigaranın daha çok satılması için her figürün çekinmeden kullanıldığını reklam afişlerinde; bebekler, papazlar ve hatta devlet başkanları bile var.



Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Robert K. Jackler'in öncülük ettiği sergi; sigaranın geçmişte nasıl pazarlandığını anlamak için ideal bir ortam. Ünlü sinema oyuncuları, ciddi sporcular, din adamları ve çizgi film karakterlerinin kullanıldığı afişlerdeki sloganlar hepsi birbirinden ilginç.



'Doktorların tavsiyesi C... L... ile boğazımı koruyorum, Temiz bir dağ havası için M... Boğazınızı korumanız için başka şeye gerek yok, Bir günde iki paket, ağzının mutluluğu için, Sigara ağız kokusuna neden olmaz' ve daha yüzlercesi, her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan sigaranın satılması için kullanılan sloganlardan sadece birkaçı.



1920 ile 1950 yılları arasında, sigara üreticileri tarafından gazetelere verilen sigara reklamlarının sergilendiği sergi, ay sonuna kadar açık.



İnternet üzerinden de gezilebilen sergi için http://lane.stanford.edu/tobacco adresinin tıklanması yeterli. Sergiye öncülük eden Robert K. Jackler, sigara reklamlarının popüler olduğu dönemlerin onlarca yıl sürdüğünü; reklamlarda söylenenlerin küstah bir yalan olduğunu ve paranın satın alabileceği en iyi artist ve yazarların sigara yanlısı olarak çalıştığını ifade ediyor.



5 bin reklamlık bir arşive sahip olan Doktor Robert K. Jackler, reklamlarda kullanılan figürlerin hepsinin farklı kategorilere ayırmış. Doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, sinema oyuncuları gibi farklı başlıklar altında her reklamı birbirinden ayıran Jackler arşivinde; 'Camels sigaraları yüzünden tek bir boğaz tahrişi vakası bile gerçekleşmemiştir' yazılı bir reklam afişi bile var.



Serginin asıl amacının geçmişle bugün arasında bağlantı kurmak olduğunu belirten Jackler, 'Tek amacın; 12-22 yaş arasındaki gençlerin aktif sigara içicisine dönüştürülmesi' olduğunu söyledi.



Ay sonuna kadar devam edecek olan serginin bir önceki durakları Boston ve San Francisco'ydu.



(Zaman)