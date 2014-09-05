Doktor tartıştığı hemşirenin boğazına makas sapladı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından S.D., tartıştığı erkek hemşire H.Y.'yi boğazından makasla yaraladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan doktor ile erkek hemşire bu defa kavga ettiler. Kagada doktor elindeki makası hemşirenin boğazına sapladı.

İddiaya göre, doktor S.D., ile hemşire H.Y., arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.D. elindeki makasla H.Y.'ye saldırarak boğazından yaraladı. Bir sağlık memuru ve diğer doktorların müdahalesi ile yaralı olarak kurtarılan H.Y., Acil Servis'e götürüldü. H.Y,'nin yarasına müdahale edilirken, saldırıda bulunan doktor ise güçlükle sakinleştirildi.

Darp raporu alan H.Y., doktor hakkında şikayette bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.