T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doktor tartıştığı hemşirenin boğazına makas sapladı

Hemşire ve doktorun tartışmaları kavgaya dönüştü. Kavgada boğazına makas saplanan hemşire, şikayetçi oldu

05 Eylül 2014 17:06

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından S.D., tartıştığı erkek hemşire H.Y.'yi boğazından makasla yaraladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan doktor ile erkek hemşire bu defa kavga ettiler. Kagada doktor elindeki makası hemşirenin boğazına sapladı.

İddiaya göre, doktor S.D., ile hemşire H.Y., arasında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.D. elindeki makasla H.Y.'ye saldırarak boğazından yaraladı. Bir sağlık memuru ve diğer doktorların müdahalesi ile yaralı olarak kurtarılan H.Y., Acil Servis'e götürüldü. H.Y,'nin yarasına müdahale edilirken, saldırıda bulunan doktor ise güçlükle sakinleştirildi.

Darp raporu alan H.Y., doktor hakkında şikayette bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

doktorhemşiremakasdayakşiddetyaralamahastaneşikayetkavga

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24